Nicușor Dan, imaginea unei scheme frauduloase cu „investiții rapide”

Miercuri după-amiază, DNSC a emis o avertizare, pentru a-i atenționa pe cetățenii care întâlnesc acest tip de fraudă.

„Circulă pe internet o fraudă care folosește imaginea președintelui Nicușor Dan promovând o așa-zisă „oportunitate de investiție” cu promisiunea unor câștiguri miraculoase”, se arată în anunțul publicat miercuri pe pagina de Facebook a DNSC.

Experții guvernamentali în securitate cibernetică reamintesc faptul că „ astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoțiile și a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori”, se arată în anunț.

DNSC oferă recomandări de securitate pentru populație. Cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți

la materialele video în care persoane publice promovează „investiții sigure” sau câștiguri rapide; să verifice sursa și să acceseze numai site-urile oficiale ale instituțiilor.

Cetățenii avertizați să evite să dea click pe link-urile primite în reclamele suspecte, dar și să nu ofere date personale sau financiare pe site-urile necunoscute.