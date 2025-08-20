Nicușor Dan la Roșia Montană: „E un sit unic în lume și trebuie să-l facem să atragă 2 milioane de turiști”

Președintele Nicușor Dan se află, miercuri, din nou la Roșia Montană, unde își petrece câteva zile de vacanță împreună cu familia. El a declarat tot miercuri că a gustat produse tradiționale pregătite în gospodării și a primit daruri din partea localnicilor din zonă.

„Da, am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri, slănină, șorici, toate făcute în casă, lapte muls direct de la vacă, toate lucrurile astea, și în special laptele de vacă, mi-au adus aminte de copilărie, când eram la bunica. Ei nu aveau vaci, bunicii mei, dar aduceau de la vecini”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că a primit din partea gazdei de la Roșia Montană o sticlă de țuică, iar copiii săi au primit un borcan cu miere. De asemenea, o reprezentantă a Bisericii Romano-Catolice i-a oferit lui Nicușor Dan un trifoi cu patru foi.

„E o comunitate foarte caldă aici, în Roșia Montană, și o să revin cu plăcere”, a spus el.

Președintele Nicușor Dan a declarat tot miercuri că se cunoaște cu unii locuitori din zona Roșiei Montane, din cadrul vizitelor sale pe care le-a mai avut în trecut.

„Mă bucur că perspectivele de dezvoltare ale acestei localități sunt în creștere. Cred că pentru Roșia Montană, ca și pentru celelalte situri UNESCO pe care le avem în România, trebuie să avem un program special, în care să integrăm și privatul, pentru că sunt oportunități, astfel încât să fie o componentă importantă a turismului românesc. Roșia Montană e un sit unic în lume și trebuie să aducem specialiștii care să poată să facă din situl ăsta ceva care să atragă nu 20.000 de turiști, ci 2.000.000 de turiști”, a spus președintele.