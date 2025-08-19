Nicușor Dan, după conferința Coaliției de Voință: „România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina”

Șeful statului a subliniat mai multe puncte cheie, între care rolul crucial al președintelui american Donald Trump în conturarea unui acord de pace just și durabil pentru Ucraina.

„Implicarea președintelui Trump într-un acord de pace pentru Ucraina este esențială — orice pace trebuie să fie justă și durabilă. Rolul Europei este, de asemenea, crucial. Coordonarea transatlantică rămâne cel mai puternic atu al nostru în descurajarea agresiunii Rusiei”, a subliniat Nicușor Dan.

Acesta a insistat că Rusia trebuie să înceteze atacurile asupra civililor și a pledat pentru menținerea și, la nevoie, intensificarea sancțiunilor până la obținerea unui acord de pace.

Un alt aspect evidențiat de președinte a fost necesitatea întoarcerii imediate a tuturor copiilor ucraineni răpiți, România angajându-se să sprijine activ acest demers.

Totodată, Nicușor Dan a transmis că România va contribui la garanții de securitate pentru Ucraina.

„România va contribui la garanții solide de securitate pentru Ucraina, care vor fi implementate prin cooperare strânsă între Europa și SUA — aceasta este o investiție în securitatea Europei, nu doar a Ucrainei”, a precizat el.

Președintele a mai subliniat că o Ucraină stabilă și sigură reprezintă o consolidare a securității României și un avantaj direct pentru Republica Moldova.