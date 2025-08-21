Nicușor Dan și-a lăsat ușile deschise la Primăria Capitalei. La propriu! N-a predat nici până azi cartela de acces în biroul lui și o poartă pretutindeni ca pe un talisman (FOTO)

În campania electorală, Nicușor Dan recunoștea că nu pleacă nicăieri fără trei obiecte pe care le consideră indispensabile: telefonul, carnețelul și cartela de la Primăria București.

La câteva luni după ce a devenit președintele României, Nicușor Dan își păstrează obiceiurile din perioada în care conducea Primăria Capitalei. Deși ultima zi la primărie a fost pe 23 mai 2025, șeful statului continuă să poarte aceleași accesorii în toate deplasările, inclusiv în vacanțele ”oficiale”.

Locul său a fost ocupat, interimar, de liberalul Stelian Bujduveanu, fost viceprimar al Capitalei.

Nicușor Dan nu a rupt însă legătura cu instituția pe care a condus-o și păstrează cartela de acces în primărie, fapt observat și într-un alt context, de către jurnalista Sorina Matei.

”…toată ziua – mergând la inundații la Praid și Covasna toată ziua a stat și a frecat cartela aia de acces în Primăria București de i-a luat tot luciul? Și ce caută cartela de acces în Primăria București la el? De ce o mai are? Omul nu realizează că este Președinte? Se duce noaptea în Primărie? Care-i faza? Este și Primar și Președinte? Trebuie să existe o explicație de specialitate pentru aceste obsesii, fetișuri sau ce-or fi ele”, a scris jurnalista la data respectivă.

Săptămâna aceasta, președintele a petrecut câteva zile la Roșia Montană, într-o vizită cu familia. Unde, din nou, a luat după el și deja celebra cartelă-talisman de la Primărie, dar și carnețelul.

Nicușor Dan a vizitat Biserica Romano-Catolică „Sfântul Ladislau”

În imaginile surprinse la fața locului se poate observa că șeful statului a păstrat asupra sa aceleași accesorii pe care le utiliza și în perioada în care ocupa funcția de primar general al Capitalei.

De altfel, preotul i-a întâmpinat pe el și pe familie cu mici daruri simbolice: un trifoi cu patru foi, o sticlă de vin și o carte, iar soția președintelui a primit o ciocolată. Și nu doar preotul l-a urmat peste tot în timpul vizitei la Biserică, ci și alți doi localnici cu care Nicușor pare să aibă o veche amiciție: Tică Darie și Sorin Jurcă. Ambii au ținut să-l însoțească pe președinte la biserică, dar l-au invitat și la ei… ”acasă”.

Nicușor Dan a fost întâmpinat cu daruri din partea localnicilor la Roșia Montană

De pildă, cu o zi înainte de vizita la biserică, Tică Darie (despre care noi am scris aici!) l-a primit pe Nicușor Dan atât la bistroul lui din Roșia Montană, dar și la atelierul de haine pe care îl patronează și de unde președintele n-a plecat cu mâna goală.

Cunosc activist local care l-a supranumit ”Faraonul” pe Nicușor Dan, după câștigarea alegerilor, Tică Darie a relatat pe Facebook momentul întâlnirii cu șeful statului: „Vizită de grad zero la Made in Roșia Montană! În vizită a fost nimeni altul decât Nicușor Dan, președintele României, împreună cu soția și cei doi copii. A fost o plăcere să le povestim despre hainele noastre din lână merinos, produse chiar aici, la noi în atelier. Ne-a bucurat să aflăm că sunt deja fani ai produselor noastre, primind câteva cadou în trecut. Și surpriza a fost dublă: acum au plecat acasă cu o sacoșă plină de noi articole, cumpărate direct de la noi!”.

Lăsându-l în urmă pe Tică Darie, președintele și-a făcut vreme să-l reîntâlnească și pe Sorin Jurcă, ONG-istul care s-a opus proiectului minier Roșia Montană și căruia i-a lăsat un mesaj scris pe o filă ruptă din carnețelul său:

„M-am bucurat, ca întotdeauna, să vă regăsesc. Roșia Montană rămâne pentru totdeauna în sufletul meu. Mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru Roșia Montană. Va deveni un loc-simbol al României.”

