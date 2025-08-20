Prima pagină » Politic » Cătălin Drulă: Îmi doresc să candidez la Primăria Capitalei, am susținerea lui Nicușor Dan

Cătălin Drulă: Îmi doresc să candidez la Primăria Capitalei, am susținerea lui Nicușor Dan

Cătălin Drulă a anunțat că vrea să candideze la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei. Reprezentantul USR a dezvăluit că are susținerea lui Nicușor Dan. Alegerile ar putea avea loc la toamnă.
Petru Mazilu
20 aug. 2025, 21:09, Politic

Declarațiile au fost făcute miercuri seara, la Digi 24.

„Îmi doresc să candidez. Am susținerea lui Nicușor Dan”, a spus Cătălin Drulă.

El a mai spus că Nicușor Dan a făcut din București un proiect al carierei sale politice care este continuat din poziția de președinte al României. „Sper să facem un parteneriat”, a comentat Drulă.

Partidele de dreapta, parteneriat comun

Fostul lider USR a mai spus că partidele de dreapta ar trebui să aibă un candidat comun.

„Coaliția mi se pare mult, cred că ar trebui pe partea dreapta un candidat comun, știu ca Ilie Bolojan și Dominic Fritz își doresc treaba asta (…) Sunt discuții în curs și cu Ilie Bolojan și cu Nicușor Dan”, a adăugat Cătălin Drulă.

Alegerile ar putea avea loc la toamnă.

„În noiembrie este discuția care a avut loc în coaliție”, a precizat Cătălin Drulă.