Prima pagină » Politic » Președintele Nicușor Dan în vizită la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale

Președintele Nicușor Dan în vizită la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale

Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale din Târgu Mureș, unitate de elită a Armatei Române
Președintele Nicușor Dan în vizită la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale
Sursa foto: captura video/Facebook/Ministerul Apararii Nationale, Romania
Laurentiu MarinovVictor Dan Stephanovici
21 aug. 2025, 06:28, Politic

Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale (CFOS) reprezintă una dintre cele mai avansate și bine pregătite structuri ale Armatei Române, având un rol esențial în misiuni de antiterorism, recunoaștere specială, eliberare de ostatici și sprijin direct al unităților convenționale. Structura a fost creată după model NATO și a participat la numeroase misiuni internaționale în teatre de operații precum Afganistan și Irak, fiind foarte apreciată de aliații occidentali.

.„Mult respect și recunoștință pentru militarii din Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale! Le mulțumim pentru profesionalism și loialitate! Ei sunt cei care contribuie la siguranța noastră și la respectarea angajamentelor României în cadrul NATO și UE. ” a transmis președintele.

Vizita lui Nicușor Dan are loc într-un context de tensiuni crescute în flancul estic al NATO, unde România deține un rol strategic de primă importanță.

România alocă în prezent 2,5% din PIB pentru Apărare, cu accent pe modernizarea armatei și pe consolidarea capacităților speciale. CFOS face parte dintr-un program mai amplu de întărire a structurilor de reacție rapidă, capabile să intervină atât pe teritoriul național, cât și în afara granițelor.