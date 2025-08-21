Președintele Nicușor Dan în vizită la Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale

Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale (CFOS) reprezintă una dintre cele mai avansate și bine pregătite structuri ale Armatei Române, având un rol esențial în misiuni de antiterorism, recunoaștere specială, eliberare de ostatici și sprijin direct al unităților convenționale. Structura a fost creată după model NATO și a participat la numeroase misiuni internaționale în teatre de operații precum Afganistan și Irak, fiind foarte apreciată de aliații occidentali.

.„Mult respect și recunoștință pentru militarii din Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale! Le mulțumim pentru profesionalism și loialitate! Ei sunt cei care contribuie la siguranța noastră și la respectarea angajamentelor României în cadrul NATO și UE. ” a transmis președintele.

Vizita lui Nicușor Dan are loc într-un context de tensiuni crescute în flancul estic al NATO, unde România deține un rol strategic de primă importanță.

România alocă în prezent 2,5% din PIB pentru Apărare, cu accent pe modernizarea armatei și pe consolidarea capacităților speciale. CFOS face parte dintr-un program mai amplu de întărire a structurilor de reacție rapidă, capabile să intervină atât pe teritoriul național, cât și în afara granițelor.