Siria, Iordania şi SUA stabilesc un plan pentru restaurarea ordinii în Sweida

Zilele de lupte dintre membrii minorităţii druze şi ai triburilor beduine locale din regiunea Sweida au provocat sute de victime. Neîncrederea persistă, iar unii druzi cer autodeterminare, scrie AP.

Ministrul sirian de Externe, Asaad al-Shibani, a declarat jurnaliştilor că acordul dintre cele trei ţări include măsuri pentru urmărirea penală a celor implicaţi în instigarea violenţelor mortale.

De asemenea, acesta prevede permiterea fluxului de ajutoare în Sweida, restabilirea serviciilor, desfăşurarea forţelor de securitate pe drumurile principale din regiunea tensionată şi demararea procesului de investigare a soartei persoanelor dispărute, precum şi iniţierea unui proces de reconciliere internă, a spus el.

Al-Shibani a mai spus că guvernul lucrează la un plan pentru revenirea persoanelor strămutate de violenţe, care depăşesc 160.000 conform datelor ONU. Aceştia includ druzi strămutaţi în interiorul provinciei Sweida şi beduini care au fugit sau au fost evacuaţi şi care acum văd puţine perspective de întoarcere.

Ministrul de Externe al Iordaniei, Ayman Safadi, a declarat jurnaliştilor, la conferinţa de presă alături de al-Shibani şi trimisul SUA pentru Siria, Tom Barrack, că securitatea sudului Siriei este legată de securitatea Iordaniei.

Iordania se învecinează cu provincia Sweida şi a petrecut ani de zile luptând împotriva traficului de droguri şi arme dinspre vecinul său nordic.

Ciocnirile au izbucnit pe 13 iulie între miliţiile druze şi triburile beduine sunnite locale din Sweida. Forţele guvernamentale au intervenit pentru a restabili ordinea, dar, în practică, s-au aliniat de partea beduinilor împotriva druzilor. Au fost comise atrocităţi în timpul zilelor de confruntări.

Israelul a intervenit în apărarea druzilor, lansând zeci de raiduri aeriene asupra convoaielor de luptători guvernamentali şi chiar lovind sediul Ministerului Apărării din Damasc.

Sectă religioasă druză s-a format în secolul al X-lea ca ramură a ismailismului, o ramură a islamului şiit. Peste jumătate din cei aproximativ 1 milion de druzi din întreaga lume trăiesc în Siria. Ceilalţi druzi locuiesc în mare parte în Liban şi Israel, inclusiv în Înălţimile Golan, pe care Israelul le-a cucerit de la Siria în Războiul din Orientul Mijlociu din 1967 şi le-a anexat în 1981.