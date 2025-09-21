Siria va organiza alegeri parlamentare pe 5 octombrie

Se așteaptă ca noua administrație să pună bazele unui proces democratic mai amplu, după înlăturarea fostului președinte Bashar al-Assad în decembrie anul trecut, după aproape 14 ani de război civil. Criticii spun că sistemul actual nu asigură o participare suficientă a grupurilor minoritare.

De asemenea, aceasta va avea sarcina de a aproba legislația menită să revizuiască decenii de politici economice controlate de stat și să ratifice tratate care ar putea remodela alianțele de politică externă ale Siriei.

Votarea pentru Adunarea Populară, formată din 210 membri, va avea loc „în toate circumscripțiile electorale”, a declarat SANA, chiar dacă comisia electorală a anunțat luna trecută că votarea va fi amânată în trei provincii din motive de securitate.

O treime din locurile din Adunarea Populară vor fi numite de președintele Ahmed al-Sharaa.

Siria a declarat inițial că alegerile vor avea loc în septembrie și că votul în Sweida – care a fost martorul unor ciocniri în iulie între luptătorii druzi și triburile beduine sunnite – precum și în provinciile Hasaka și Raqqa, care sunt parțial controlate de Forțele Democratice Siriene Kurde, va fi amânat.

În martie, Siria a emis o declarație constituțională pentru a ghida perioada de tranziție sub conducerea lui Sharaa. Documentul păstrează un rol central pentru legea islamică, garantând în același timp drepturile femeilor și libertatea de exprimare. Cu toate acestea, a stârnit îngrijorări cu privire la concentrarea puterii în mâinile conducerii islamiste a țării.