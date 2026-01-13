Sondaj: 38% dintre oameni devin închiși emoțional în timpul șomajului

Respondenții sondajului au menționat mai multe moduri în care șomajul poate avea un impact negativ, inclusiv anularea întâlnirilor din motive financiare și ezitarea de a invita pe cineva în oraș. Și 38% dintre cei chestionați au spus că cel mai mare efect al șomajului asupra vieții lor amoroase este că îi face să fie mai închiși emoțional.

Justin Lehmiller, cercetător senior la Institutul Kinsey pentru cercetarea sexului și a relațiilor și gazda podcastului „Sex and Psychology”, nu este surprins că atât de mulți adulți declară că se închid emoțional în timpul șomajului — de fapt, el s-ar aștepta ca numărul să fie și mai mare.

„Când te gândești la prima întrebare pe care ți-o pune cineva când te întâlnește”, spune Lehmiller, „adesea este: «Cu ce te ocupi?»”. În SUA, „munca este cel mai important mod de a-ți dovedi valoarea” ca persoană, a declarat anterior pentru CNBC Steven Vallas, profesor emerit de sociologie la Northeastern University. El a remarcat că, pe lângă asigurarea mijloacelor de trai, munca este și principalul mod în care indivizii câștigă respectul colegilor lor.

Această accentuare a semnificației muncii „poate agrava sentimentele de rușine și anxietatea legate de șomaj”, spune Lehmiller. Acest lucru face mai dificil să fii vulnerabil și deschis la întâlniri, adaugă el.

Pauza de la întâlniri poate fi normală

Având în vedere acest val de sentimente pe care îl simți când ești șomer, „este perfect normal” să decizi să iei o pauză de la întâlniri pentru o perioadă și să te concentrezi pe tine și pe sănătatea ta mentală, spune Lehmiller.

De exemplu, ia-ți o pauză de la căutarea unui loc de muncă și „cedați oricărui viciu care vă ajută să vă vindecați”, a declarat anterior pentru CNBC Make It Dan Space, care a lucrat în departamentul de resurse umane al companiilor Electronic Arts și Spotify. Urmăriți filme, comandați pizza – orice aveți nevoie. Dacă decizi să iei o pauză de la romantism, nu uita să nu te izolezi complet de oameni.

Într-un moment dificil, cum ar fi șomajul, „a putea conta pe familie și prieteni poate fi foarte, foarte important”, spune el.