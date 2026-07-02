Sondaj: Ce scor ar obține Zelenski dacă ar avea loc alegeri prezidențiale în Ucraina / Cine se mai află în intențiile de vot

Volodimir Zelenski, actualul președinte al Ucrainei, ar obține 32% din voturile cetățenilor dacă ar fi organizate alegeri prezidențiale, o intenție de vot care rămâne constantă.

Pe de altă parte, fostul șef al forțelor armate ucrainene, Valerii Zalujnîi, care și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale, s-a clasat pe locul al doilea, cu o intenție de vot de 16%, în scădere cu 9% față de iulie 2025.

Șeful de cabinet al lui Zelenski, Kyrylo Budanov, s-ar clasa pe locul al treilea, cu 11%, potrivit sondajului realizat de agenția Rating Group.

În urmă cu un an, dacă alegerile prezidențiale ar fi fost organizate, Zelenski, Zalujnîi și Budanov ar fi obținut 31%, 25% și, respectiv, 5% în primul tur.

Într-un al doilea tur de scrutin între Zelenski și Zalujnîi, actualul președinte ar câștiga un nou mandat cu 42%, iar Zalujnîi ar obține 39%, potrivit Rating Group. Sondajul nu cuprinde date și despre intenția de vot într-un eventual scrutin decisiv între Zelenski și Budanov.

Zalujnîi și-a anunțat intenția de a candida la prezidențiale

Valerii Zalujnîi, fostul șef al armatei și actualul ambasador ucrainean din Marea Britanie, va candida la alegerile prezidențiale din Ucraina.

El l-a anunțat pe Volodimir Zelenski că este pregătit să candideze la scrutinul prezidențial, dacă acesta va avea loc la toamnă.

Zalujnîi și-a motivat și decizia, spunând că el nu a urmărit o carieră politică, însă mulți ucraineni își pun speranțele în el și nu poate să-i dezamăgească.

De ce nu au mai avut loc alegeri prezidențiale după începerea războiului

Alegerile prezidențiale din Ucraina trebuiau să aibă loc în 2024, însă din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, acestea nu au mai avut loc. În plus, în Ucraina este în vigoare legea marțială, care nu permite organizarea de alegeri pe timp de război.

Astfel, mandatul lui Zelenski s-a prelungit și rămâne în funcție până la organizarea unui nou scrutin.