SpaceX lansează Starship Flight 11 – ultimul zbor înaintea noii ere Block 3

SpaceX intră astfel într-o nouă etapă a programului Starship, care anunță o versiune îmbunătățită a celui mai puternic sistem de lansare construit vreodată. Compania pregătește deja zborul de test Starship Flight 11, o misiune esențială ce va oferi date pentru dezvoltarea următoarei generații de vehicule.

Fereastra de lansare se deschide marți, la ora 02:15, ora României, iar SpaceX a comunicat că va transmite evenimentul live cu o jumătate de oră înainte, pe spacex.com și pe platforma X.

Test critic pentru trecerea la generația Block 3

Potrivit companiei, „acest zbor va continua demonstrațiile reușite din timpul testului de zbor cu numărul 10, efectuând experimente pentru colectarea de date destinate noului booster Super Heavy, testând la stres scutul termic și demonstrând manevre ce vor imita apropierea finală a treptei superioare”.

Zborul Starship Flight 11 marchează ultima utilizare a platformei de lansare 1A în forma ei actuală. După acest test, SpaceX va moderniza complet infrastructura de la Starbase pentru a o adapta noii generații de vehicule Block 3, echipate cu motoare Raptor 3 – motoare de rachetă pe metan și oxigen lichid, proiectate, construite și testate integral de SpaceX.

Se așteaptă ca noua versiune a sistemului să aducă performanțe mai mari, o fiabilitate crescută și întreținere mai ușoară, permițând lansări mai dese, la costuri semnificativ mai mici decât până acum.

Important pentru revenirea rachetei pe Pământ

Prima treaptă a rachetei folosită în acest zbor este o veterană a programului, fiind utilizată anterior în cadrul misiunii Flight 8. Aceasta va fi propulsată de 24 de motoare Raptor reutilizate, iar obiectivul principal este „demonstrarea unei configurații unice de ardere la aterizare”, potrivit SpaceX.

„Super Heavy va aprinde 13 motoare la începutul arderii de aterizare și va trece la o nouă configurație cu cinci motoare pentru faza de diverție”, precizează compania. Această tehnică, testată pentru viitorul Super Heavy V3, introduce un mecanism de siguranță suplimentar și permite un control mai precis în timpul reintrării în atmosferă.

Super Heavy este denumirea primei treapte a sistemului Starship, un booster uriaș care ridică nava de pe sol, se separă după câteva minute de zbor și revine spre Pământ pentru a fi reutilizat. În viitor, SpaceX intenționează ca această treaptă să fie capturată la sol de brațele uriașe ale turnului de lansare „Mechazilla”, pentru a putea fi refolosită rapid la alte zboruri.

Potrivit SpaceX, noua configurație de ardere, cu treceri succesive între 13, 5 și 3 motoare, va permite o aterizare mai controlată, reducând riscurile în cazul opririi neașteptate a unor propulsoare.

Experimente cu sateliți de următoare generație

Treptea superioară Starship va îndeplini mai multe obiective în spațiu, inclusiv deplasarea a opt simulatoare Starlink, similare cu sateliții de generație următoare. Acestea vor fi lansate pe o traiectorie suborbitală și se vor dezintegra la reintrarea în atmosferă.

De asemenea, SpaceX va testa reaprinderea unui motor Raptor în spațiu, un pas esențial pentru viitoarele zboruri orbitale complete și misiunile de întoarcere controlată.

Pentru reintrare, inginerii au îndepărtat intenționat unele plăcuțe ale scutului termic pentru a „testa la stres zonele vulnerabile ale vehiculului”. Compania urmărește să obțină astfel date reale despre comportamentul materialelor înaintea trecerii la noul design Block 3.

Următorul capitol: Block 3 și Raptor 3

Odată cu încheierea Flight 11, SpaceX va face tranziția către noua eră Block 3, cu o versiune semnificativ îmbunătățită a vehiculului Starship și a motoarelor Raptor 3. Noile vehicule vor fi susținute de o platformă de lansare de generație următoare, menită să permită capturarea boosterelor direct la întoarcere – un pas cheie spre reutilizarea completă.