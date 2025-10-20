NASA deschide competiția pentru misiunea Artemis 3, pe fondul întârzierilor SpaceX

NASA va permite altor companii spațiale, precum Blue Origin, să concureze pentru contractul misiunii Artemis 3, din cauza întârzierilor înregistrate de SpaceX, a anunțat administratorul agenției, Sean Duffy.

„Sunt în proces de a redeschide contractul. Cred că vom vedea companii precum Blue Origin implicându-se, și poate și altele”, a declarat Duffy, care deține și funcția de secretar al Transporturilor, la postul Fox News.

Artemis 3 este programată pentru 2027 și are ca obiectiv trimiterea din nou a oamenilor pe lună, în cadrul unui program de miliarde de dolari care trebuie să consolideze avantajul Statelor Unite în cursa spațială cu China.

Beijingul intenționează să trimită un echipaj pe lună până în 2030, scrie Reuters.

Potrivit lui Duffy, întârzierile SpaceX în dezvoltarea navei Starship ar putea împiedica îndeplinirea obiectivului stabilit de președintele Donald Trump, care vrea ca americanii să ajungă din nou pe lună înainte de finalul mandatului său, în ianuarie 2029.

„Sunt în urmă cu programul, iar președintele vrea să ne asigurăm că vom depăși China”, a spus oficialul NASA.

În timp ce Artemis 3 întâmpină probleme, misiunea Artemis 2, un zbor de zece zile în jurul lunii, este în grafic și ar putea fi devansată din aprilie în februarie 2026.

Proiectul implică sisteme dezvoltate de Boeing, Northrop Grumman și Lockheed Martin.