Spania lansează un plan de 5 miliarde de euro pentru reducerea costurilor energiei

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a prezentat un pachet de urgență care include aproximativ 80 de măsuri menite să atenueze impactul creșterii prețurilor la energie. Una dintre cele mai importante măsuri este reducerea TVA la combustibili, electricitate și gaze naturale de la 21% la 10%. Potrivit estimărilor autorităților, această decizie ar putea reduce prețul benzinei cu aproximativ 30 de cenți pe litru. Guvernul a decis, de asemenea, să înghețe prețurile pentru butan și propan, combustibili utilizați pe scară largă pentru gătit și încălzirea locuințelor, mai arată Euronews.

Suspendarea unor taxe și subvenții pentru sectoarele afectate

Printre măsurile incluse în plan se numără și suspendarea temporară a taxei aplicate producției de energie electrică. În plus, guvernul va acorda subvenții directe pentru combustibil fermierilor și pescarilor, două sectoare puternic afectate de creșterea costurilor energetice. Autoritățile spun că aceste intervenții sunt necesare pentru a limita impactul scumpirilor asupra economiei și asupra costului vieții.

Spania nu este singura țară care încearcă să reducă presiunea asupra consumatorilor. Italia și Austria analizează deja propriile reduceri de taxe pentru energie și combustibili. În același timp, liderii europeni au cerut Comisiei Europene să pregătească măsuri temporare de urgență. Acestea ar putea fi aplicate la nivelul Uniunii Europene pentru a limita impactul creșterii prețurilor la energie.

Soluția pe termen lung: energia regenerabilă

Experții consideră însă că măsurile fiscale pot oferi doar o soluție temporară. O alternativă durabilă este accelerarea tranziției către energie regenerabilă, care reduce dependența de combustibilii fosili și de fluctuațiile prețurilor internaționale. Spania se află într-o poziție relativ avantajoasă în acest sens: aproape 60% din producția de energie electrică a țării provine deja din surse regenerabile.

Acest nivel ridicat de energie verde oferă o protecție mai mare împotriva creșterilor bruște ale prețurilor la gaze și petrol, un factor care devine tot mai important în actualul context geopolitic și energetic.