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Spitalul din Roma unde a fost operat Papa Leon folosește cultura pentru a sprijini vindecarea pacienților

Cu săli de tratament decorate cu opere de artă, vizite la muzee și chiar ruine ale unor temple antice pe teritoriul său, un spital din Roma speră că terapia prin cultură va stimula „dorința de viață” a pacienților săi bolnavi de cancer.
Spitalul din Roma unde a fost operat Papa Leon folosește cultura pentru a sprijini vindecarea pacienților
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Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
21 oct. 2026, 11:00, Știri externe
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„Atunci când un pacient cu cancer primește diagnosticul bolii sale, este un adevărat cutremur existențial”, a declarat pentru AFP Vincenzo Valentini, în vârstă de 73 de ani, directorul centrului de oncologie al spitalului și coordonatorul proiectului.

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Expunerea pacienților la opere de artă în timpul tratamentului este o modalitate de a încerca să reconstruiască „dorința de viață”, a spus Valentini.

„Arta exprimă viața, iar asta înseamnă să aduci viața în locuri unde oamenii se tem să o piardă”, a spus el.

Incorporarea artei în îngrijirea medicală „nu înseamnă a îndulci tratamentul, ci are un efect profund terapeutic”.

Andrea Viani, în vârstă de 55 de ani, a urmat cinci cicluri de radioterapie la spital pentru o tumoare pulmonară diagnosticată în mai 2024.

„Elementul de frumusețe m-a ajutat foarte mult, deoarece mi-a ajutat corpul să se relaxeze, iar un corp relaxat se vindecă singur”, a spus pacienta pentru AFP.

Spitalul Gemelli de pe Insula Tiberina face parte din Policlinica Gemelli, situată în apropierea Vaticanului, unde Papa Leon al XIV-lea a fost supus săptămâna trecută unei intervenții chirurgicale pentru o tumoare canceroasă la plămân. Acesta este unde fețele bisericești ale Vaticanului se tratează. La acest spital a poposit, în trecut și Papa Francisc.

Spitalul are un design deosebit. De exemplu, în secția de radioterapie, prin ferestrele mari se poate admira un altar autentic din secolul al III-lea î.Hr., dedicat lui Iuppiter Iurarius, sau Jupiter, Garantul Jurămintelor.

Lângă băncile pe care așteaptă pacienții, rafturile sunt pline de cărți despre cultură, iar pe pereți sunt expuse lucrări ale unui artist napolitan contemporan. Aproximativ 70 de pacienți trec zilnic prin secție.

Imersiunea artistică, un proiect lansat în 2013, nu se limitează la zona de recepție.

Arta activează mecanismele de reziliență

Înainte de a intra în sala de radioterapie, pacienții pot folosi un ecran interactiv pentru a alege muzica și imaginile care le vor însoți ședința. Tratamentul durează, de obicei, 10 minute.

În timp ce sunt întinși pe acceleratorul liniar – impunătorul aparat folosit pentru a distruge celulele canceroase cu un fascicul de electroni –, aceștia pot admira priveliști spectaculoase ale Băilor lui Caracalla sau ale Colosseumului pe opt ecrane de înaltă rezoluție amplasate pe tavan și pe pereți.

Solicitându-le pacienților să aleagă imaginile, „încercăm să le activăm mecanismele de reziliență”, a declarat Francesco Micciche, în vârstă de 51 de ani, șeful secției de radioterapie oncologică.

În afara spitalului, pacienților aflați în tratament pentru cancer și celor dragi li se oferă, de asemenea, tururi ghidate la monumentele emblematice ale Orașului Etern, precum Colosseumul sau Palazzo Colonna, un somptuos palat aristocratic situat în centrul orașului.

Atitudinea pozitivă, importantă pentru vindecare

„Un pacient cu atitudine pozitivă, care știe să dea dovadă de reziliență – adică care poate vedea partea bună chiar și într-un parcurs precum cel oncologic – are șanse mai mari de recuperare decât ceilalți”, a afirmat Valentini.

El speră că, pe termen lung, în Italia va fi posibilă „prescrierea artei ca instrument de vindecare” la scară largă, după modelul „prescripției sociale” din Marea Britanie, care pune pacienții în legătură cu servicii non-medicale menite să le sprijine îngrijirea.

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