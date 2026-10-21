Spitalul din Roma unde a fost operat Papa Leon folosește cultura pentru a sprijini vindecarea pacienților

„Atunci când un pacient cu cancer primește diagnosticul bolii sale, este un adevărat cutremur existențial”, a declarat pentru AFP Vincenzo Valentini, în vârstă de 73 de ani, directorul centrului de oncologie al spitalului și coordonatorul proiectului.

Expunerea pacienților la opere de artă în timpul tratamentului este o modalitate de a încerca să reconstruiască „dorința de viață”, a spus Valentini.

„Arta exprimă viața, iar asta înseamnă să aduci viața în locuri unde oamenii se tem să o piardă”, a spus el.

Incorporarea artei în îngrijirea medicală „nu înseamnă a îndulci tratamentul, ci are un efect profund terapeutic”.

Andrea Viani, în vârstă de 55 de ani, a urmat cinci cicluri de radioterapie la spital pentru o tumoare pulmonară diagnosticată în mai 2024.

„Elementul de frumusețe m-a ajutat foarte mult, deoarece mi-a ajutat corpul să se relaxeze, iar un corp relaxat se vindecă singur”, a spus pacienta pentru AFP.

Spitalul Gemelli de pe Insula Tiberina face parte din Policlinica Gemelli, situată în apropierea Vaticanului, unde Papa Leon al XIV-lea a fost supus săptămâna trecută unei intervenții chirurgicale pentru o tumoare canceroasă la plămân. Acesta este unde fețele bisericești ale Vaticanului se tratează. La acest spital a poposit, în trecut și Papa Francisc.

Spitalul are un design deosebit. De exemplu, în secția de radioterapie, prin ferestrele mari se poate admira un altar autentic din secolul al III-lea î.Hr., dedicat lui Iuppiter Iurarius, sau Jupiter, Garantul Jurămintelor.

Lângă băncile pe care așteaptă pacienții, rafturile sunt pline de cărți despre cultură, iar pe pereți sunt expuse lucrări ale unui artist napolitan contemporan. Aproximativ 70 de pacienți trec zilnic prin secție.