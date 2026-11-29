Procedura se numește TAVI și presupune introducerea unei valve artificiale printr-un cateter, de regulă printr-un vas de sânge de la nivelul piciorului. Aceasta înlocuiește valva aortică îngustată, care nu mai permite sângelui să circule normal din inimă către organism.

Pe măsură ce intervenția este folosită la pacienți mai tineri, crește și perioada în care proteza trebuie urmărită. Medicii trebuie să verifice dacă aceasta funcționează corect, dacă apar tulburări ale ritmului cardiac sau alte complicații și dacă pacientul are nevoie de tratamente suplimentare, au transmis medicii de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București.

Ecografia cardiacă, necesară în fiecare an

Ecografia cardiacă este una dintre principalele metode prin care medicii verifică funcționarea valvei artificiale. Investigația permite măsurarea presiunii sângelui la trecerea prin proteză și identificarea eventualelor scurgeri pe lângă aceasta.

Ghidurile europene recomandă efectuarea unei ecografii în primele 30 de zile după intervenție, apoi la un an și ulterior în fiecare an.

„O altă problemă urmărită este apariția tulburărilor de ritm cardiac, care pot afecta bătăile normale ale inimii. Uneori, pacienții au nevoie de implantarea unui stimulator cardiac (pacemaker). Aproximativ 15% dintre pacienți au nevoie de un astfel de dispozitiv în primele 30 de zile după TAVI, potrivit explicațiilor oferite de Alice Munteanu, medic primar cardiologie și medicină internă, coordonatoarea Centrului de Boli Cardiovasculare din cadrul Spitalului Militar.

Ce alte probleme pot să apară după intervenție

Monitorizarea include și verificarea riscului de formare a cheagurilor de sânge, a eventualelor infecții ale protezei și a bolilor arterelor coronare, care asigură alimentarea inimii cu sânge.

Tratamentul antitrombotic diferă în funcție de starea pacientului. Pentru persoanele care nu au o altă indicație de anticoagulare, aspirina în doză mică rămâne tratamentul recomandat de ghidurile europene.

Medicii trebuie să urmărească și recuperarea fizică, mobilitatea, riscul de cădere, alimentația și starea generală a pacientului. Reușita intervenției nu garantează automat recuperarea completă.

„Urmărirea pacienților după procedura TAVI trebuie să continue pe termen lung și să implice mai mulți specialiști, nu să se limiteze la un singur control după un an”, transmit medicii.

Ghidurile europene au fost actualizate

Ghidurile europene din 2025 recomandă procedura TAVI și pentru pacienții începând de la 70 de ani, dacă îndeplinesc anumite condiții medicale. Este vorba despre persoane care au o valvă aortică normală ca structură, dar care s-a îngustat și nu mai permite sângelui să circule corespunzător.

Recomandarea se referă la pacienții la care medicii consideră că înlocuirea valvei prin această procedură este potrivită. Vârsta mai mică a pacienților înseamnă însă că proteza trebuie să funcționeze mai mulți ani, iar medicii trebuie să ia în calcul și posibilitatea unei noi intervenții.

„Prima proteză se alege și se implantează cu a doua în minte”, a explicat dr. Alice Munteanu. Aceasta atrage atenția că, încă de la prima intervenție, trebuie luată în calcul și posibilitatea înlocuirii valvei în viitor.

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” au comparat recomandările europene din 2021 și 2025 cu cele americane din 2020 și au prezentat cele mai recente studii privind evoluția pacienților după procedura TAVI.