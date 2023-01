Statul New York aprobă procedura de transformare a cadavrelor umane în îngrăşământ

Procedura prin care corpul uman este transformat în pământ după moarte este văzută ca o alternativă ecologică la înmormântare sau incinerare. Cunoscută şi sub numele de „reducere organică naturală", această practică constă în descompunerea unui cadavru timp de câteva săptămâni după ce este închis într-un container.

În 2019, Washington a fost primul stat american care a legalizat procedura. Ulterior, Colorado, Oregon, Vermont şi California i-au urmat exemplul. New York este, prin urmare, al şaselea stat american care permite compostarea umană, după ce sâmbătă procedura a fost aprobată de Kathy Hochul, guvernatorul democrat al statului.

Procesul are loc în instalaţii speciale supraterane. Un cadavru este pus într-un recipient închis împreună cu materiale selecţionate, cum ar fi aşchii de lemn, lucernă şi iarbă uscată, şi se descompune treptat sub acţiunea microbilor.

După o perioadă de aproximativ o lună şi un proces de încălzire, rudele decedatului primesc pământul rezultat. Acesta poate fi folosit la plantarea de flori, legume sau copaci. O firmă americană, Recompose, susţine că este un serviciu ecologic în comparaţie cu o incinerare sau o înmormântare tradiţională.

Emisiile de dioxid de carbon rezultate în urma incinerării contribuie în mare măsură la schimbările climatice. De asemenea, înmormântările tradiţionale care implică un sicriu consumă lemn, pământ şi alte resurse naturale. Susţinătorii compostării umane spun că nu este doar o opţiune mai ecologică, ci şi una mai practică în oraşele în care terenul pentru cimitire este limitat.

Aprobarea procesului de către New York a fost „un pas uriaş pentru îngrijirea ecologică a morţilor la nivel naţional", a declarat un furnizor din Washington, Return Home, pentru New York Post. Însă, pentru unii, există întrebări etice cu privire la ceea ce se întâmplă cu solul care rezultă în urma compostării. Episcopii catolici din statul New York s-au opus legislaţiei, susţinând că trupurile umane nu ar trebui tratate ca „deşeuri menajere".

De asemenea, au fost exprimate îngrijorări cu privire la costul compostării. Dar firma Recompose, a cărei instalaţie din Seattle este una dintre primele din lume, spune că taxa sa de 7.000 de dolari este „comparabilă" cu opţiunile rivale. Suma medie în SUA pentru o înmormântare clasică a fost de 7.848 de dolari în 2021, respectiv 6.971 de dolari pentru o incinerare, potrivit Asociaţiei Naţionale a Directorilor de Funeralii (NFDA).

Compostarea umană este deja legală în Suedia, iar înmormântările naturale, în care un corp este îngropat fără sicriu sau cu un sicriu biodegradabil, sunt permise în Marea Britanie.