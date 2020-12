Steven Spielberg împlineşte astăzi 75 de ani

Azi este ziua regizorului geniu, născut pentru a spune poveşti, Steven Spielberg. Crescut în Cincinnati, înt-o familie cu 4 copii în care era unicul băiat, acesta s-a îndrăgostit de lumea peliculei la vârsta de 12 ani când a regizat primul său film. La 13 ani câştigă un premiu pentru cel mai bun film de război, Escape To Nowhere, cu o durată de 40 de minute.

Şi-a început cariera ca profesionist regizând mai multe episoade pentru programe de televiziune, care erau filmate la Universal. Primul dintre acestea a fost episodul pilot al Galeriei de noapte al lui Rod Serling, în care a jucat legendara vedată de la Hollywood, Joan Crawford.

Filmele de fantezie cu care ne-a încântat, precum Close Encounters The Third Kind şi E.T ne-a adus supranaturalul plin de lumină într-o lume plină de aventuri emoţionante.

Chiar dacă ne-am îndrăgostit de extraterestrul E.T, esenţa poveştii este despre divorţul părinţilor lui Spielberg şi cum a fost afectat el.

Emoţiile copilăriei au fost transpuse în filmele sale, de la familii destrămate, la comportamentul tatălui. Iar când în sfârşit s-a reconciliat cu tatăl său şi a înţeles sentimentul la primul său copil, Spilberg a transformat personajul masculin într-un tată erou.

La cei 75 de ani ai săi, cu o carieră pavată de premii înternaţionale, Spielberg este omul despre care se spune că a înţeles pulsul Americii ca şi cum s-ar fi înţeles pe sine.