Stoltenberg îl contrazice pe Trump. Statele Unite depind de aliații din Europa, spune fostul șef al NATO

În pofida criticilor repetate ale președintelui american Donald Trump la adresa NATO, apărarea Statelor Unite începe la granița dintre Europa și Rusia, a spus Stoltenberg pentru publicația germană Die Welt.

Fostul șef al NATO a amintit că unul dintre cele mai mari arsenale nucleare din lume se află în Peninsula Kola, în Rusia, foarte aproape de granița cu Norvegia. Stoltenberg este în prezent ministru de Finanțe al Norvegiei.

„Aceste arme nu sunt îndreptate spre Oslo, ci spre Washington și New York. Dar Norvegia ajută la urmărirea submarinelor rusești atunci când acestea își părăsesc bazele”, a spus Stoltenberg.

Stoltenberg a adăugat că Norvegia contribuie și prin furnizarea de avertizări timpurii privind lansările de rachete și de aeronave.

„Situația este similară în Finlanda și în multe alte țări europene. Acest lucru este crucial pentru securitatea Statelor Unite”, a afirmat el.

El a admis că între Statele Unite și Europa există diferențe de poziție în domenii precum comerțul, clima și securitatea.

Stoltenberg a mai spus că cel mai important lucru pe care îl poate face Europa pentru a menține Alianța Nord-Atlantică puternică este să investească mai mult în apărare.

„Și exact asta facem. Germania este acum pe drumul cel bun pentru a deveni cel mai mare investitor european în apărare”, a spus el.