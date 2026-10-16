SUA discută cu Rusia și China despre armele nucleare. Anunțul făcut de Donald Trump

Președintele american Donald Trump a declarat joi că Washingtonul poartă discuții cu Moscova și Beijingul în vederea denuclearizării țărilor care dețin cele mai mari stocuri de arme nucleare, potrivit Reuters.

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), Rusia deține cele mai multe focoase nucleare stocate, urmată de Statele Unite și China. În schimb, SUA depășesc Rusia în privința numărului de focoase nucleare desfășurate.

Trump: Mi-ar plăcea să denuclearizăm, dacă este posibil

Într-un interviu acordat Newsmax, Trump a declarat că se așteaptă ca Beijingul să ajungă din urmă Washingtonul în următorii cinci ani.

„Toată această situație este regretabilă, pentru că mi-ar plăcea să denuclearizăm, dacă este posibil, dar chiar discutăm cu Rusia despre acest lucru și discutăm și cu China despre denuclearizare”, a declarat Trump.

Potrivit Newsmax, președintele american a discutat despre denuclearizare și cu omologul său chinez, Xi Jinping.

Declarațiile vin după expirarea tratatului nuclear New START

Afirmațiile lui Trump vin la câteva luni după expirarea, la începutul acestui an, a Tratatului de reducere a armelor strategice, cunoscut sub denumirea New START.

Tratatul, semnat în 2010, permitea o singură prelungire, convenită pentru cinci ani de fostul președinte american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin.

Orice nouă prelungire ar necesita o decizie executivă privind extinderea voluntară a limitelor prevăzute de tratat.