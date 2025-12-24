Prima pagină » Știri externe » SUA interzic dronele fabricate în China, inclusiv DJI, invocând riscuri majore pentru securitatea națională

Statele Unite au decis să restricționeze intrarea pe piața internă a dronelor fabricate în afara țării, cu un accent deosebit pe modelele provenite din China. Euronews arată că, măsura, considerată fără precedent, este justificată prin invocarea masurilor de securitate națională și lovește direct în gigantul global DJI, liderul absolut al pieței pentru dronele comerciale din SUA.
SUA interzic dronele fabricate în China, inclusiv DJI, invocând riscuri majore pentru securitatea națională
Sursă foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
24 dec. 2025, 12:32, Economic

Comisia Federală pentru Comunicații (FCC) a anunțat interzicerea dronelor nou produse în afara granițelor Statelor Unite. Comisia a invocat „riscuri inacceptabile” pentru securitatea națională și siguranța cetățenilor. Decizia vine la un an după adoptarea unei legi privind apărarea, prin care Congresul avertiza asupra vulnerabilităților generate de utilizarea dronelor chinezești.

Interdicția se aplică unor producători precum DJI și Autel, dar vizează, în general, toate dronele și componentele critice fabricate în afara SUA, nu doar cele din China, mai scrie Euronews.

DJI, lider mondial, eliminat din piața americană

Compania chineză DJI, cu sediul în Shenzhen, este cel mai mare producător de drone la nivel global. Aceasta controlează aproape 80% din segmentul comercial din SUA. Produsele sale sunt utilizate pentru agricultură, cartografiere, producții video, dar și de către forțele de ordine.

FCC a subliniat că evaluările oficiale au arătat posibilitatea ca dronele străine să fie exploatate de entități ostile. Grupări criminale sau organizații teroriste, ar putea profita de vulnerabilitățile dronelor, mai ales în contextul unor evenimente majore viitoare, precum Cupa Mondială din 2026, aniversarea America250 sau Jocurile Olimpice din Los Angeles din 2028.

Excepții posibile, dar neclare pentru dronele aprobate

Autoritățile americane au menționat că anumite drone sau componente ar putea fi exceptate de la interdicție. Condiția ar fi ca Departamentul Apărării sau Departamentul pentru Securitate Internă să concluzioneze că acestea nu prezintă riscuri. Criteriile exacte urmează să fie stabilite.

Asociația pentru Sisteme de Vehicule Neechipate (AUVSI) a salutat decizia. Se consideră dealtfel că a venit momentul ca SUA să reducă dependența de China și să investească în producția internă. Reprezentanții industriei americane amintesc de precedentele în care Beijingul a limitat exportul unor materiale strategice. Aici se amintește cazul magneților din pământuri rare.

În schimb, DJI a criticat hotărârea, susținând că acuzațiile privind securitatea datelor nu sunt susținute de dovezi și reflectă mai degrabă o politică de protecționism economic.

Impact asupra utilizatorilor și oportunități pentru firmele locale

Mulți profesioniști din SUA care utilizează drone chinezești se tem de consecințe negative asupra afacerilor lor, invocând raportul bun calitate-preț și performanțele ridicate ale modelelor DJI.

Pe de altă parte, producători americani precum Hylio consideră decizia o șansă importantă de extindere. Noi investiții ar putea accelera dezvoltarea capacității interne și, pe termen lung, ar putea duce la scăderea costurilor pentru fermieri și alți utilizatori.

Interdicția impusă de Washington marchează un nou episod în competiția tehnologică cu Beijingul. Deși justificată prin motive de securitate, efectele economice și geopolitice se vor resimți la nivel mondial, influențând atât industria dronelor, cât și lanțurile globale de aprovizionare.

