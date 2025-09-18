Sute de mii de oameni protestează în Franța. În unele orașe protestele au devenit violente

Protestele de joi sunt organizate de sindicaliști. Nouă sindicate s-au coalizat împreună pentru prima dată din iunie 2023, atunci când au luptat împotriva reformei pensiilor. Organizatorii au estimat că peste 200 de mitinguri au loc în toată Franța.

Oamenii sunt nemulțumiți de reducerile bugetare iminente, iar sindicatele din mai multe sectoare cer cheltuieli suplimentare pentru serviciile publice, impozite mai mari pentru bogați și anularea unei reforme a pensiilor de stat, care a fost larg contestată.

În unele orașe, protestatarii s-au luat la bătaie cu polițiștii. Au fost ridicate baricade pe străzi și au fost aruncate pietre către polițiști. Aceștia au răspuns cu gaza lacrimogene. Câteva persoane au fost rănite, la Lyon fiind vorba despre un jurnalist și un polițist.

Autoritățile franceze au anunțat că joi, la prânz, la proteste participă aproximativ 200.000 de oameni. Liderii de sindicat, însă, prezintă o cifră dublă, potrivit Le Figaro. Oricum, este o participare mult mai numeroasă decât la protestul de pe 10 septembrie și se estimează că până la finalul zilei la proteste ar putea participa un milion de oameni.