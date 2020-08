Sute de vase de pescuit chinezeşti acţionează ilegal în largul Insulelor Galapagos. Ecosistemul este pus în pericol

Vase de pescuit chinezeşti sosesc în fiecare an în largul Insulelor Galapagos, incluse în patrimoniul mondial UNESCO încă din 1978, dar anul acesta situaţia este diferită, relatează The Guardian. Dintre cele 248 de vase care se află în jurul insulelor, 243 sunt sub pavilion chinezesc şi aparţin unor companii suspectate că practică pescuit ilegal.



Flota chinezească include nave de pescuit şi containere refrigeratoare, capabile să stocheze cantităţi enorme de peşte.



Transferul de marfă între nave este interzis, potrivit legislaţiei maritime internaţionale, însă chinezii par să nu ţină cont de aceste reglementări.



"Sunt anumite flote care par să nu respecte nimic", spune Norman Wray, guvernatorul Insulelor Galapagos.



Un căpitan de vas ecuadorian a declarat că a văzut nave chinezeşti la începutul lunii iulie, după încheierea sezonului când se pescuieşte ton.



"Pescuiesc tot! Noi suntem obligaţi să avem un biolog la bord care să inspecteze captura. Dacă prindem un rechin, trebuie să-l eliberăm, dar pe ei cine îî controlează", a spus acesta, care mai susţine că flota chinezească navighează noaptea şi îşi schimbă cursul constant.



Practicile de pescuit ale chinezilor pun în pericol ecosistemul Insulelor Galapagos, sunt convinşi specialiştii. Prima dată când asiaticii au intrat în atenţia autorităţilor locale a fost în 2017, când mai multe vase au fost confiscate. În interiorul acestora au fost găsiţi 6000 de rechini îngheţaţi, inclusiv rechinul-ciocan, pe cale de dispariţie, dar şi rechinul-balenă.



Flota de pescuit a Chinei în ape internaţionale este cea mai mare din lume, cu aproximativ 17.000 de nave. Dintre acestea, 1.000 sunt înregistate sub alt pavilion, în acord cu anumite state.