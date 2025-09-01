Prima pagină » Știri externe » Sydney: Bărbat arestat după ce a spulberat poarta consulatului rus

Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost arestat luni dimineață, după ce a intrat cu mașina prin poarta consulatului rus din suburbia Woollahra, Sydney, Australia.
Sursa foto: captură video X
Petre Apostol
01 sept. 2025, 09:02, Știri externe

Poliția a fost alertată în jurul orei 08:00, după ce a fost semnalată prezența unui vehicul neautorizat pe aleea consulatului, relatează BBC. Autoritățile au încercat să discute cu șoferul, care, potrivit poliției, a spulberat ulterior poarta de la intrarea proprietății.

Bărbatul a fost reținut la fața locului și colaborează cu poliția pentru continuarea anchetei. Un ofițer a suferit o rană la mână, dar nu au fost raportate alte victime.

Martorii au declarat că arestarea a decurs fără rezistență vizibilă. Motivația atacului nu a fost dezvăluită, iar ancheta poliției este în desfășurare.