Sydney: Bărbat arestat după ce a spulberat poarta consulatului rus

Poliția a fost alertată în jurul orei 08:00, după ce a fost semnalată prezența unui vehicul neautorizat pe aleea consulatului, relatează BBC. Autoritățile au încercat să discute cu șoferul, care, potrivit poliției, a spulberat ulterior poarta de la intrarea proprietății.

Bărbatul a fost reținut la fața locului și colaborează cu poliția pentru continuarea anchetei. Un ofițer a suferit o rană la mână, dar nu au fost raportate alte victime.

Martorii au declarat că arestarea a decurs fără rezistență vizibilă. Motivația atacului nu a fost dezvăluită, iar ancheta poliției este în desfășurare.