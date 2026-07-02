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Tăițeii aromatizați, asociați cu peste 100 de infecții cu salmonella în Europa

Oficialii europeni din domeniul siguranței alimentare și al sănătății au raportat un focar de infecții cu salmonella legate de produse cu tăiței aromatizați, care a implicat 106 cazuri confirmate, majoritatea în rândul copiilor și tinerilor adulți, în 14 țări.
Tăițeii aromatizați, asociați cu peste 100 de infecții cu salmonella în Europa
Laurentiu Marinov
02 iul. 2026, 13:00, Știri externe
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Cazurile de infecții cu salmonella au fost raportate pentru prima dată în noiembrie și cel puțin 49 de persoane au avut nevoie de tratament spitalicesc, au declarat agenția pentru siguranța alimentară EFSA și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor în declarații separate, relatează AP.

„Produsele cu tăiței aromatizați sunt cea mai probabilă sursă a unui focar de infecții în curs de desfășurare în mai multe țări, existând dovezi care leagă cazurile de produse de la aceeași marcă”, au declarat agențiile citate.

Nu au specificat vânzătorul, dar au spus că cazurile legate de tulpina de salmonella Stanley au fost conectate la un producător din Ucraina.

Într-o declarație emisă săptămâna trecută, Reeva Foods a invocat o „presupusă detectare” a salmonelei Stanley într-un lot specific de tăiței instant distribuiți pe piața baltică și produși de Euro Food Service, un producător ucrainean de produse Reeva.

Provoacă toxiinfecții alimentare cu simptome severe

Tăițeii pot fi contaminați cu salmonella dacă sunt preparați cu ouă crude sau insuficient gătite sau dacă sunt manipulați în condiții de igienă precară. Infecția bacteriană provoacă toxiinfecții alimentare și simptome digestive severe  cum ar fi deshidratarea, septicemia și artrita reactivă. Poate fi tratată cu antibiotice.

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