Țările din Africa și Commonwealth cer punerea în aplicare a unui tratat privind protejarea oceanelor

Apelul la acțiune a fost lansat la cea de-a 11-a ediție a Conferinței „Our Ocean” de la Mombasa, Kenya. Este pentru prima dată când o țară africană găzduiește acest important eveniment anual. Scopul acestuia este abordarea problemelor critice legate de oceane, printre care schimbările climatice, biodiversitatea și poluarea.

În cadrul evenimentului au participat sute de delegați din Africa, SUA și UE, dar și țările insulare din Pacific și Caraibe. John Kerry, fostul secretar de stat al SUA a precizat, în discursul său de deschidere, la masa rotundă a miniștrilor responsabili cu oceanele din cadrul Comunității Națiunilor, că „Tratatul privind marea liberă”, adoptat în ianuarie după ce a fost ratificat de 60 de țări, a marcat un moment istoric în crearea unui mecanism juridic de protejare a apelor internaționale.

Cu toate acestea, el a avertizat că progresul rămâne lent.

„Anul acesta, 10% din ocean se află sub protecție. Este un lucru demn de remarcat. Însă doar 3% sunt protejate în mare măsură sau în totalitate, iar restul zonelor protejate sunt, din păcate, doar linii pe o hartă”, a declarat Karry.

Acesta a precizat că flotele de pescuit industrial continuă să exploateze oceanele, unele nave operând la mii de mile distanță de țărm și folosind plase uriașe care capturează fără discriminare viețuitoarele marine.

„Ratificați-l dacă nu ați făcut-o încă și treceți imediat la punerea în aplicare”, a îndemnat el țările, subliniind că deciziile cheie privind viitorul tratatului vor fi luate anul viitor.

Tratatul, cunoscut oficial sub denumirea de „Acordul privind biodiversitatea din afara jurisdicției naționale”, are ca scop sprijinirea țărilor în atingerea obiectivului global de a proteja 30% din suprafața terestră și oceanică a lumii până în 2030.

Secretarul de stat kenyan pentru afaceri maritime, Hassan Joho, a declarat că guvernele trebuie să treacă acum de la promisiuni la acțiuni concrete.

„Scopul acestei mese rotunde nu este de a reafirma ambițiile, ci de a transforma aceste angajamente în rezultate măsurabile pentru comunitățile noastre, economiile noastre și oceanele noastre”, a spus Joho.