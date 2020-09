Temperaturi record şi incendii extinse la Cercul Arctic. Ce spun experţii despre maximul termic atins: Ar trebui să fim îngrijoraţi?

În acest weekend, în zona Cercului Arctic a fost înregistrată temperatura record de 38 de grade Celsius (respectiv 100,4 grade Fahrenheit). Maximul termic a fost raportat în oraşul siberian Verkhoyansk, lovit de un val intens de căldură ce a declanşat incendii de proporţii în zona forestieră.

Verkhoyansk, Russia at 67.57 north has reported an incredible maximum temperature today of 38.0 C If verified, this is not only a record for the station but also the highest temperature ever observed north of the Arctic Circle. @AssaadRazzouk pic.twitter.com/XEPqdFh4Mg

Experţii spun că nu este un fenomen cu totul neobişnuit, întrucât în Verkhoyansk se înregistrează, la nivel global, cele mai mari diferenţe între minimele şi maximele termice. Astfel, temperatura ajunge iarna până la minus 69 grade Celsius, iar vara, după cum putem observa, până la 38 grade Celsius.

Likely the hottest temperature ever recorded in the Arctic happened today-100.4 F- What's happening in Siberia this year is nothing short of remarkable. The kind of weather we expect by 2100, 80 years early.

For perspective Miami has only reached 100 degrees once on record. https://t.co/WDPRmLRD4d