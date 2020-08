The Times of Israel: Un nou test COVID, pe baza unei soluţii de gargară, dă rezultate în doar o secundă şi are o precizie de 95%

Cercetătorii de la cel mai mare spital din Israel au dezvoltat un nou test ultra-rapid de depistare a coronavirusului, care până acum a demonstrat o acurateţe de 95%.

Instant, ieftin şi sigur, noul test ar putea deveni metoda standard de depistare a COVID la nivel mondial.

Există speranţa că sistemul va fi comercializat până la sfârşitul acestui an în toată lumea. Tubul şi soluţia de gargară vor costa 25 de cenţi, iar aparatele, vor fi disponibile probabil la un preţ de 200 dolari.