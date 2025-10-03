TikTok închide zeci de conturi care încercau să influențeze alegerile parlamentare din Cehia

Sute de conturi pe TikTok au fost semnalate ca afișând un comportament neautentic, iar platforma a eliminat zeci dintre acestea, a declarat Oficiul Ceh de Telecomunicații pentru POLITICO.

Campania electorală cehă a fost afectată de știri false și propagandă, cu tactici precum site-uri web de dezinformare care traduc conținut direct din surse rusești sancționate.

Rețeaua locală de cercetare Online Risk Labs a declarat că a identificat 286 de conturi pe TikTok cu „o audiență cumulată de 5 până la 9 milioane de vizualizări pe săptămână”, iar acestea par să promoveze partidul de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă (SPD) sau partidul de extremă stânga Stačilo.

Unele conturi produceau conținut care include, printre altele, „glorificarea lui Vladimir Putin, dezinformare și narațiuni care legitimează agresiunea Rusiei în Ucraina, precum și demonstrații ale puterii armatei ruse”, a declarat Online Risk Labs, potrivit sursei citate.

Ce spun reprezentanții TikTok

La începutul lunii august, TikTok a eliminat în mod proactiv 98,5% din conținutul care încălca regulile sale privind integritatea alegerilor, dezinformarea și conținutul generat de inteligența artificială, precum și 46 de conturi care se dădeau drept oficiali.

„Am implementat în mod proactiv măsuri suplimentare de siguranță și securitate înaintea alegerilor din Cehia, inclusiv un Centru electoral în aplicație pentru a oferi acces la informații autorizate despre vot”, au spus reprezentanții TikTok, potrivit POLITICO.

Eventuala înlăturare a actualului guvern de centru-dreapta ar stimula tabăra populistă anti-imigrație din Europa.

Cetățenii cehi pot vota vineri și sâmbătă pentru alegerile parlamentare. Ultimele sondaje favorizează revenirea la putere a miliardarului populist Andrej Babiš, care promite să crească salariile și să îmbunătățească creșterea economică, reducând în același timp ajutorul acordat Ucrainei.