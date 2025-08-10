TikTok intenționează să concedieze echipa de moderare din Germania. Inteligența artificială ar urma să îi ia locul

Gigantul tehnologic TikTok, deținut de compania chineză ByteDance, intenționează să concedieze întreaga echipă de moderare din Berlin – adică 150 de angajați – și să externalizeze activitatea către inteligența artificială și lucrători contractuali, scrie The Guardian.

Vestea nu a fost primită bine de către angajați, iar sindicatul care reprezintă angajații TikTok, ver.di, a insistat în ultimele săptămâni să negocieze cu TikTok. Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al sindicatului a criticat conducerea TikTok, spunând că nu a venit la masa negocierilor.

„Practic, au spus: «Nu vrem să discutăm cu voi», așa că, după aceea, am organizat două greve”, a spus Kalle Kunkel, purtătorul de cuvânt pentru regiunea Berlin-Brandenburg.

TikTok are câteva birouri în toată Germania, dar Berlin este cel mai mare centru, cu aproximativ 400 de angajați în total. Concedierile din echipa de moderare ar constitui o reducere a personalului cu aproape 40%.

Poziția TikTok

Anna Sopel, purtătoare de cuvânt a TikTok, a declarat că disponibilizările propuse de companie au scopul de a „raționaliza fluxurile de lucru și de a îmbunătăți eficiența” și că „rămânem pe deplin dedicați protejării siguranței și integrității platformei noastre”, relevă sursa citată.

Echipele de moderare ale TikTok sunt prezente în țările din întreaga lume și au sarcina de a se asigura că videoclipurile scurte publicate pe platformă nu conțin conținut dăunător și că nu încalcă politica companiei. Aceasta înseamnă semnalarea videoclipurilor care conțin violență, pornografie, dezinformare și discursuri instigatoare la ură.

Alți giganți tehnologici au recurs la o decizie similară

În ultimul an, TikTok a redus personalul responsabil cu siguranța și încrederea la nivel mondial, iar activitatea a fost „preluată” de sistemele automatizate.

Totodată, nu doar TikTok a recurs la o astfel de mișcare. Snapchat, X și Meta, care deține Facebook și Instagram, au făcut și ele reduceri în echipele lor de moderare în ultimii doi ani. În acest an, Meta a lansat Community Notes în Statele Unite pentru combaterea dezinformării, care permite utilizatorilor de pe Facebook, Instagram și Threads să sugereze și să evalueze notele de verificare a faptelor, acestea fiind vizibile doar dacă există un consens între utilizatorii cu puncte de vedere opuse.