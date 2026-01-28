Trei copii mici au murit într-un lac înghețat. Relatarea mamei care a încercat să-i salveze: Țipau spunându-mi să-i ajut

O mamă a povestit momentele prin care a trecut atunci când a încercat să-și salveze copiii căzuți în apa înghețată a unui lac din Texas, potrivit AP. Frații, în vârstă de 6, 8 și 9 ani, au murit în timpul furtunii puternice care a cuprins SUA. Ei au căzut într-un iaz înghețat aflat lângă casa în care locuiau, au declarat autoritățile marți. Mama lor a sărit în apa înghețată, dar nu a reușit să-i salveze.

„Țipau doar, spunându-mi să-i ajut. Și i-am privit pe toți cum se chinuie, cum se chinuie să rămână deasupra apei. I-am privit pe toți cum se chinuie”, a declarat Cheyenne Hangaman pentru Associated Press.

Incidentul s-a produs luni într-o comunitate rurală de aproximativ 10.000 de locuitori, aproape de granița cu Oklahoma, a declarat Biroul Șerifului din comitatul Fannin.

Hangaman a povestit că ea și copiii se aflau la casa unei prietene, vizavi de iaz. Sora celor trei băieți și-a anunțat mama că frații au căzut în apă.

„Am alergat pe gheață cât de mult am putut ca să ajung la ei și, în cele din urmă, am căzut și eu în apă”, a spus Hangaman, care a explicat că apa înghețată i-a paralizat corpul.

„Îl luam pe unul, încercam să-l pun pe gheață, dar gheața se spărgea de fiecare dată când îl așezam acolo. Continuam să încerc să mă duc la fiecare dintre ei încercând să-i ajut și eram doar eu, nu-i puteam ajuta pe toți singură”, a mai relatat mama.

Femeia a fost scoasă din lac cu ajutorul unei frânghii

Hangaman a spus că un bărbat a reușit să-i arunce o frânghie pentru a o scoate din iaz.

„Nu puteam respira. Nu mă puteam mișca. În acel moment știam că deja copiii mei plecaseră. Așa că a trebuit doar să încerc să lupt pentru viața mea în acel moment”, a precizat femeia.

Cei trei băieți se aflau acasă deoarece cursurile școlare fuseseră anulate din cauza gerului și a viscolului.