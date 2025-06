Trei mari site-uri pentru adulți anunță că vor înceta difuzarea conținutului lor în Franța

În locul platformelor, utilizatorii vor găsi următorul slogan: „Freedom has no off button” (Libertatea nu are buton de oprire, n.r.), potrivit AFP.

Pornhub, care are 7 milioane de vizitatori zilnici în Franța, precum și celelalte platforme, Redtube and YouPorn, speră ca, prin această strategie, să „se angajeze într-un dialog direct” cu utilizatorii francezi, dar și să convingă guvernele altor state de poziția lor privind verificarea vârstei.

„Aceasta este o decizie luată de Aylo, nu impusă de guvernul Franței”, a clarificat un purtător de cuvânt al grupului.

Aylo, care aparține grupului Ethical Capital Partner, a luat măsura ca răspuns la legislația franceză care obligă platformele sale să verifice vârsta utilizatorilor de fiecare dată când aceștia se conectează, o lege considerată „iresponsabilă, disproporționată și ineficientă” .

Pornhub, împreună cu alte site-uri pentru adulți, face, de asemenea, obiectul unei anchete a Comisiei Europene, care consideră că platforma nu a luat măsuri suficiente pentru a verifica vârsta utilizatorilor săi și pentru a împiedica accesul minorilor la conținutul său.