Trump a anulat discuţiile cu China privind acordul comercial: "Pentru ce au făcut lumii, eu nu vreau să vorbesc cu China acum"

Donald Trump a anunţat că nu vrea să mai negocieze cu China şi că a sistat discuţiile privind acordul comercial pe care cele două ţări îl plănuiam. Decizia preşedinteul SUA vine în contextul în care acesta consideră că autorităţile de la Beijing au gestionat defectuos pandemia de Covid-19.

"I-am amânat. Am sistat discuţiile cu China. Ştiţi de ce? Pentru că nu vreau să negociez cu ei acum. Pentru ce au făcut acestei ţări şi lumii, eu nu vreau să vorbesc cu China acum. OK? Ce a făcut China lumii este de neconceput. Ar fi trebuit să oprească virusul. Este corect, am anulat discuţiile cu China".

Declaraţia lui Trump vine la o zi după acesta a lăudat achiziţionarea de bunuri agricole de către China, iar consilierul

Peter Navarro a spus că Faza 1 a acordului este „pe drumul cel bun".

Cele două ţări au ajuns la un acord de Fază 1 în ianuarie, care cere Chinei să cumpere cantităţi mari de produse agricole din SUA şi alte bunuri. Cu toate acestea, se pare că Beijingul este în imposibilitatea de a satisface cererile din cauza pandemiei.

Trump a făcut şi o declaraţie care îl vizează pe Joe Biden, contra-candidatul său în cursa electorală, despre care a zis că ar oferi Chinei totul.