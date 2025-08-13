Prima pagină » Știri externe » Trump anunță premiile Centrului Kennedy: Sylvester Stallone, George Strait și Gloria Gaynor, printre laureați

Președintele Donald Trump a anunțat că premiile Centrului Kennedy din acest an vor fi acordate vedetei Sylvester Stallone, actorului de teatru Michael Crawford, cântăreților George Strait și Gloria Gaynor și trupei rock KISS, potrivit BBC.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
14 aug. 2025, 00:09, Cultură-Media

Rupând tradiția, el va găzdui și spectacolul de la sfârșitul acestui an, care va celebra laureații uneia dintre cele mai înalte distincții artistice din țară.

După ce s-a întors în funcție, Trump l-a demis pe președinte și o mare parte din consiliul de administrație al Centrului John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului și a preluat rolul de președinte al acestuia, o mișcare criticată de mulți drept interferență politică în arte.

El a declarat miercuri că intenționează să renoveze complet centrul, care primește fonduri federale pentru facilitățile sale. Trump a spus că a fost „implicat în proporție de 98%” în selecția laureaților din acest an, adăugând că „am fost foarte implicat”. El a recunoscut și că unii artiști selectați au refuzat premiul, un semn al nemulțumirii legate de conducerea centrului vechi de 54 de ani.

Stallone, care a apărut ultima dată în filmul Alarum în această iarnă, este un susținător puternic al lui Trump și l-a lăudat drept „al doilea George Washington”.