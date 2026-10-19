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Trump cere statului New Mexico să-și schimbe numele în „Noua Americă”

Președintele Donald Trump a cerut luni statului New Mexico să își schimbe numele în „Noua Americă” - acesta fiind cel mai recent exemplu în care solicită schimbări de nume geografice care să se potrivească agendei sale politice.
Trump cere statului New Mexico să-și schimbe numele în „Noua Americă”
sursa foto X/Forbes
Laurențiu Marinov
20 oct. 2026, 01:43, Știri externe
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„New Mexico ar trebui să își schimbe imediat numele în New America. Nu suntem Mexic, suntem Statele Unite ale Americii!”, a scris Trump pe Truth Social, cu puțin timp înainte de a părăsi Casa Albă pentru un miting electoral în Kansas.

Comentariile sale despre New Mexico, un stat democrat pe care l-a pierdut la o diferență de 6 puncte procentuale în 2024, vin în contextul în care republicanii sunt îngrijorați de menținerea majorităților în Congres în noiembrie, alegătorii afirmând în sondaje că președintele nu acordă suficientă atenție celor mai presante probleme ale țării, relatează CNN.

Trump a susținut, fără a cita nicio dovadă, că „valorile locuințelor și veniturile ar crește” din cauza unei schimbări de nume. Și și-a repetat afirmațiile nefondate despre alegerile trucate, adăugând: „Poate chiar și alegerile strâmbe, pentru care este cunoscut New Mexico, ar deveni din nou oneste!”

Trump a sugerat anterior redenumirea statului New Mexico, deși nu cu atâta vehemență. În septembrie, a postat pe rețelele de socializare o hartă a statului cu cuvântul „Mexic” tăiat și „America” scris dedesubt – o imagine care a fost repostată de contul White House X.

A propus redenumirea Strâmtorii Ormuz în „Strâmtoarea Trump

Este doar cea mai recentă inițiativă de redenumire din partea lui Trump. El a semnat un ordin executiv în august pentru a schimba numele Lacului Ontario în „Lacul America”, ca parte a războiului comercial continuu cu Canada. Anul trecut, a luat măsuri similare pentru a redenumi Golful Mexic în „Golful Americii”. Președintele a propus, de asemenea, în repetate rânduri redenumirea Strâmtorii Ormuz în „Strâmtoarea Trump”.

Însă, deși Trump are puterea de a redenumi reperele geografice, cum ar fi apele, care sunt denumite în Sistemul Informațional privind Numele Geografice, el nu are capacitatea constituțională de a redenumi legal statele. Acest proces ar trebui să aibă loc în interiorul statului.

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