„Oceanul Trump”. Președintele american vrea să dea numele său ori al SUA unuia dintre oceane

„Mă gândeam fie la Atlantic, fie la Pacific. (…) L-am putea numi «Oceanul Trump» sau «Oceanul Americilor», ceva de genul acesta”, a spus liderul de la Casa Albă, potrivit Le Figaro.

Trump a adăugat că și-ar dori ca schimbarea să aibă loc înainte de încheierea mandatului său.

Nu este prima inițiativă de acest fel a președintelui american.

El a susținut redenumirea Golfului Mexic în Golful Americii și a semnat un ordin pentru schimbarea denumirii Lacului Ontario în Lacul America. El a sugerat, de asemenea, redenumirea Strâmtorii Ormuz în Strâmtoarea Trump și a publicat o hartă care propunea transformarea statului New Mexico în New America.