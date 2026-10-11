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„Oceanul Trump”. Președintele american vrea să dea numele său ori al SUA unuia dintre oceane

Președintele american Donald Trump a sugerat că Oceanul Atlantic sau Oceanul Pacific ar putea primi un nou nume, inspirat de el sau de Statele Unite. Declarația a fost făcută sâmbătă la un miting în Clarksville, Tennessee.
„Oceanul Trump”. Președintele american vrea să dea numele său ori al SUA unuia dintre oceane
Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
11 oct. 2026, 19:22, Știri externe
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„Mă gândeam fie la Atlantic, fie la Pacific. (…) L-am putea numi «Oceanul Trump» sau «Oceanul Americilor», ceva de genul acesta”, a spus liderul de la Casa Albă, potrivit Le Figaro.

Trump a adăugat că și-ar dori ca schimbarea să aibă loc înainte de încheierea mandatului său.

Nu este prima inițiativă de acest fel a președintelui american.

El a susținut redenumirea Golfului Mexic în Golful Americii și a semnat un ordin pentru schimbarea denumirii Lacului Ontario în Lacul America. El a sugerat, de asemenea, redenumirea Strâmtorii Ormuz în Strâmtoarea Trump și a publicat o hartă care propunea transformarea statului New Mexico în New America.

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