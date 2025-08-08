Trump cere universităților să demonstreze că nu iau în considerare rasa în procesul de admitere

În 2023, Curtea Supremă s-a pronunțat împotriva utilizării acțiunilor afirmative în procesul de admitere, dar a afirmat că universitățile pot lua în considerare modul în care rasa a influențat viața studenților, dacă candidații menționează acest aspect în eseurile de admitere.

Trump acuză universitățile că utilizează declarații personale și alte mijloace pentru a lua în considerare rasa, ceea ce conservatorii consideră a fi o discriminare, scrie AP.

Rolul rasei în procesul de admitere a fost unul dintre punctele centrale ale luptei administrației Trump împotriva unora dintre cele mai prestigioase universități din țară, considerate de republicani ca fiind focare ale liberalismului. De exemplu, noua politică este similară cu anumite părți ale acordurilor recente negociate de guvern cu Universitatea Brown și Universitatea Columbia, prin care li s-au restituit fondurile federale pentru cercetare. Universitățile au acceptat să furnizeze guvernului date privind rasa, media notelor și rezultatele testelor standardizate ale candidaților, studenților admiși și studenților înscriși. Școlile au acceptat, de asemenea, să fie auditate de guvern și să facă publice statisticile privind admiterea.

Conservatorii au susținut că, în ciuda hotărârii Curții Supreme, universitățile au continuat să ia în considerare rasa

„Lipsa persistentă de date disponibile — combinată cu utilizarea rampantă a „declarațiilor de diversitate” și a altor indicatori rasiali evidenti și ascunși — continuă să ridice îngrijorări cu privire la faptul că rasa este utilizată în practică în deciziile de admitere”, se arată în memorandumul semnat de Trump.

Memorandumul îi solicită secretarului pentru educație Linda McMahon să ceară universităților să raporteze mai multe date „pentru a asigura o transparență adecvată în procesul de admitere”. Centrul Național pentru Statistică în Educație va colecta noi date, inclusiv rasa și sexul candidaților la universități, al studenților admiși și al studenților înscriși, a declarat Departamentul Educației într-un comunicat.

Dacă universitățile nu transmit date complete și exacte în timp util, McMahon poate lua măsuri în temeiul titlului IV din Legea învățământului superior din 1965, care stabilește cerințele pentru universitățile care primesc ajutor financiar federal pentru studenți, potrivit memorandumului.

Nu este clar ce impact practic va avea ordinul executiv asupra universităților. Înțelegerea actuală a legii federale le interzice să colecteze informații despre rasă în cadrul procesului de admitere, a declarat Jon Fansmith, vicepreședinte senior pentru relații guvernamentale la Consiliul American pentru Educație, o asociație a președinților de universități.