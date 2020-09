Trump i-ar fi cerut ajutorul preşedintelui chinez Xi Jinping pentru a câştiga alegerile prezidenţiale din 2020

În cadrul unei întâlniri private a celor doi desfăşurată la summit-ul G20 din iunie 2019 desfăşurat în Japonia, Xi s-ar fi plâns lui Trump de criticile pe care China le primeşte în Statele Unite, relatează BBC.

Bolton scrie într-o carte programată să fie lansată săptămâna viitoare că „Trump a crezut imediat Xi vorbeşte despre democraţi. Trump a spus aprobator că există o mare ostilitate în rândul democraţilor"

Când Xi a fost de acord să pornească discuţiile despre produsele agricole ca o prioritate, Trump l-ar fi numit „cel mai mare lider din istoria Chinei”.

În cadrul aceleiaşi întâlniri, Xi a apărat şi construcţia de către China a lagărelor de până la 1 milion de musulmani din regiunea Xinjiang, iar Trump a semnalat aprobarea sa, „potrivit interpretului nostru”, scrie Bolton.

Trump a reacţionat pe Twitter spunând că lucrarea este una „tendenţioasă” şi „plină de miniciuni şi poveşti false”.

Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope!