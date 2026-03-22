Trump intervine pentru protejarea unui meci al armatei SUA în grila TV

Liderul american a semnat vineri un ordin executiv prin care încearcă să mențină un interval TV exclusiv pentru meciul anual Army–Navy Game, unul dintre cele mai importante evenimente din sportul universitar american. Este vorba despre un meci de fotbal american disputat între echipele academiilor militare din SUA – United States Military Academy (Forțele terestre) și United States Naval Academy (Marina).

Argumentul oficial: vizibilitatea și moralul

Administrația americană susține că suprapunerea cu alte meciuri ar afecta importanța evenimentului. „Astfel de conflicte de program slăbesc atenția națională asupra academiilor militare și diminuează un eveniment cu rol important pentru moralul instituțiilor de apărare”, se arată în documentul citat de Reuters.

Totodată, ordinul subliniază că „politica Statelor Unite este ca niciun meci de fotbal universitar, în special din playoff sau alte competiții post-sezon, să nu fie difuzat în același timp cu meciul Army–Navy”.

Audiența TV ar fi putea fi împărțită

Discuțiile despre extinderea College Football Playoff – turneul final al fotbalului american universitar din SUA – are în vedere introducerea unui număr mai mare de echipe. Un astfel de format ar însemna mai multe runde eliminatorii și, implicit, mai multe meciuri programate la final de sezon. Problema ar fi că unele dintre aceste jocuri ar putea fi plasate exact în același weekend cu meciul Army–Navy.

Atenția publicului și audiența TV s-ar împărți între mai multe partide, ceea ce ar reduce vizibilitatea unuia dintre cele mai importante meciuri tradiționale din calendarul sportiv american, situație pe care Donald Trump încearcă să o evite.

Legea care limitează meciurile din weekend

Situația este complicată și de Sports Broadcasting Act of 1961, o lege americană care protejează fotbalul universitar și liceal. Mai exact, legea interzice Ligii Naționale de Fotbal American (NFL) să programeze meciuri sâmbăta, în anumite perioade ale sezonului, pentru a nu concura direct cu competițiile universitare.

În consecință, al doilea weekend din decembrie, când este programat meciul Army–Navy, rămâne unul dintre puținele intervale „libere” și foarte valoroase pentru transmisiunile de fotbal universitar.

Exclusivitatea, greu de impus chiar și pentru Trump

Ordinul îi cere Comisiei Federale pentru Comunicații – autoritatea de reglementare a telecomunicațiilor și audiovizualului din SUA – să colaboreze cu NCAA (Asociația Națională a Sportului Universitar, care administrează competițiile sportive universitare americane) și partenerii media pentru a proteja exclusivitatea meciului.

Însă nu este clar cât de aplicabil este acesta, deoarece vizează doar instituțiile federale, nu și organizatorii competițiilor sportive.