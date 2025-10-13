Prima pagină » Știri externe » Trump, primit cu șepci în stil MAGA în Knesset: „Trump, președintele păcii”

Angajații Knessetului au împărțit șepci în stil MAGA (Make America Great Again), în așteptarea discursului președintelui Trump în fața parlamentului israelian. Pe șepcile distribuite este scris „Trump, președintele păcii”.
Gestul a fost făcut pe fondul vizitei președintelui american la Ierusalim unde urmează să se adreseze membrilor Knessetului, anunță The Times of Israel.

Vizita lui Trump în Israel se realizează după medierea unui acord de încetarea a focului care a dus la eliberarea a șapte ostatici israelieni, după doi ani de captivitate.

Matan Angrest, frații Gali și Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran și Guy Gilboa-Dala sunt cei șapte ostatici care au fost eliberați în dimineața zilei de luni, urmând ca alți 13 să fie eliberați.

După ce va susține discursul în fața parlamentului de la Ierusalim, Donald Trump urmează să călătorească în Egipt.