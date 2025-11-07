Trump scoate la licitație drepturi de foraj offshore în Golful Mexic și Alaska

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat vineri că intenționează să scoată la licitație, în decembrie, drepturile de foraj pentru petrol și gaze offshore pe aproximativ jumătate din suprafața Golfului Mexic.

„Este numai prima dintr-o serie de 30 de licitații planificate pentru această regiune”, potrivit Biroului pentru Administrarea Energiei Oceanice din cadrul Departamentului american de Interne, citatde Bloomberg.

Redevență minimă pentru a atrage investitori

Biroul estimează că aproximativ 80 de milioane de acri (aproximativ 324.000 km²) vor fi incluși în licitația programată pentru 10 decembrie. Pentru a atrage cât mai multe companii din industrie, redevența a fost fixată la nivelul minim permis, 12,5%.

Licitațiile fac parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri energetice incluse în legea fiscală și de cheltuieli semnată de Trump la începutul verii. Potrivit documentului, denumit ironic de oficiali „One Big Beautiful Bill Act”, sunt prevăzute 36 de licitații pentru drepturi de foraj offshore: 30 în Golful Mexic și cel puțin șase în Alaska.

Forajul offshore ajunge și în Alaska

Parte din același program federal de concesionare a drepturilor de foraj, autoritățile americane intenționează să pună la dispoziție aproximativ 1 milion de acri (puțin peste 4.000 km²) în zona Cook Inlet pentru o licitație programată pe 4 martie 2026.

Situat în sudul statului Alaska, în apropiere de Anchorage, Cook Inlet este una dintre puținele zone din nordul Statelor Unite unde forajul offshore este considerat tehnic și economic viabil. Spre deosebire de regiunile arctice, mai dificile și controversate, această zonă oferă condiții mai accesibile pentru exploatarea resurselor. Guvernul federal a inclus Cook Inlet în programul de licitații pentru a diversifica sursele de producție de petrol și gaze, a stimula investițiile energetice în nordul țării și a susține obiectivul de independență energetică promovat de administrația Trump.

În perioada imediat următoare, administrația americană va prezenta o variantă preliminară a unui plan pe cinci ani, care va stabili calendarul complet al licitațiilor pentru drepturile de exploatare a resurselor petroliere și de gaze din apele teritoriale ale Statelor Unite.