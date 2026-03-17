Ucraina a primit un set complet de criterii de aderare din partea Uniunii Europene

Ucraina a primit toate criteriile Uniunii Europene pentru ultimele clustere de negociere, ceea ce îi oferă setul complet de condiții pentru aderare.
Ucraina a primit un set complet de criterii de aderare din partea Uniunii Europene
Iulia Svyrydenko. Sursa foto: X
Nițu Maria
17 mart. 2026, 12:21, Știri externe

Ucraina a obținut oficial criteriile Uniunii Europene pentru ultimele trei clustere de negociere, marcând primul set complet de condiții pentru aderarea la blocul european.

Anunțul a fost făcut de premierul ucrainean, Iulia Svyrydenko, pe pagina sa de Telegram, conform Ukrinform.

„Astăzi, delegația ucraineană de la Bruxelles a primit criteriile de aderare ale Uniunii Europene pentru ultimele trei clustere de negociere”, a anunțat prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svyrydenko.

„Clusterele în cauză sunt: Clusterul 3 – Competitivitate și creștere incluzivă, Clusterul 4 – Agenda verde și conectivitate durabilă și Clusterul 5 – Resurse, agricultură și coeziune”, se arată în declarație.

Potrivit premierului, pentru prima dată în istorie, Ucraina dispune de un set complet de condiții pentru aderarea la Uniunea Europeană.

În decembrie 2025, partea ucraineană a primit criteriile de referință pentru alte trei clustere: Clusterul 1 – Fundamente, Clusterul 2 – Piața internă și Clusterul 6 – Relații externe.

„Avansăm cu încredere pe calea integrării europene. Următorii pași sunt închiderea cu succes a clusterelor și semnarea Tratatului de aderare, pasul final către aderarea deplină a Ucrainei la Uniunea Europeană”, a declarat premierul.

Ea a mai subliniat că guvernul va continua implementarea reformelor necesare și măsurile cerute de UE, respectând obligațiile de raportare.

Negocierile pentru aderarea noilor state membre la Uniunea Europeană se împart în 35 de capitole, dintre care 33 sunt grupate în șase clustere tematice, deschise secvențial.

Comisia Europeană are rolul de a verifica fiecare capitol pentru a evalua conformitatea legislației Ucrainei cu standardele juridice ale UE.

Comisarul european Marta Kos a vorbit despre provocările pentru țările candidate și a anunțat că aderarea deplină a Ucrainei va fi posibilă doar după implementarea completă a reformelor.

Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană și Euro-atlantică, Taras Kachka, a menționat și el că unele state membre, precum Germania, consideră că reformele Ucrainei trebuie să fie ireversibile timp de 10-20 de ani, însă Ucraina nu dispune de un timp atât de îndelungat.

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
G4Media
Primul telefon care se pliază, iar zona unde ecranul se îndoaie este invizibilă
Gandul
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Ilan Laufer, lovit de mașină în București alături de gemenii săi de 5 ani, în timp ce se aflau pe trotinetă
Libertatea
Trei zodii intră într-o perioadă de prosperitate financiară, începând cu 17 martie! Schimbarea care le aduce banii mai rapid
CSID
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Promotor