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Ucraina a recucerit peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul anului 2026, anunță șeful armatei

Comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi a anunțat luni că forțele Kievului au recucerit, de la începutul acestui an, peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu. Doar în luna mai, armata ucraineană a recucerit cu 100 km pătrați mai mult teritoriu decât a pierdut.
Ucraina a recucerit peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul anului 2026, anunță șeful armatei
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
08 iun. 2026, 14:49, Știri externe
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Forțele ucrainene au recucerit peste 600 de kilometri pătrați de la începutul anului 2026, a anunțat, luni, comandantul suprem al armatei țării, Oleksandr Sîrskîi.

Deși nu a specificat unde au avut loc concret aceste câștiguri, oficialul a subliniat că în anumite zone ale frontului, forțele ucrainene au continuat să dețină inițiativa.

„Forțele de Apărare continuă să mențină inițiativa în domenii individuale. Potrivit rezultatelor acțiunilor active din luna mai, raportul teritoriilor eliberate și pierdute este de aproape +100 km pătrați în favoarea noastră. În total, peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean au fost eliberați de la începutul anului”, a spus șeful armatei ucrainene într-o postare pe Facebook.

Sîrskîi a mai spus că forțele ruse încă încearcă să avanseze în estul și sudul țării, menționând că numărul ciocnirilor zilnice de pe câmpul de luptă a crescut considerabil. Oficialul ucrainean a descris situația de pe linia frontului ca fiind „dificilă și dinamică”.

Potrivit Reuters, zona din jurul orașului Pokrovsk din estul Ucrainei, pe care Rusia încearcă să-l captureze în totalitate de la jumătatea anului 2024, a fost printre locurile cu cele mai intense lupte, a mai spus șeful armatei ucrainene.

În primele luni de la invazia lansată de Rusia, forțele ucrainene au recucerit porțiuni întregi de teritoriu printr-o serie de contraofensive. Deși o contraofensivă ucraineană de amploare a eșuat în 2023, Moscova a înregistrat progrese lente, dar constante.

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