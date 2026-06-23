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Ucraina anunță că a distrus drone rusești conectate la Starlink în Marea Neagră

Mai multe ambarcațiuni rusești fără pilot, echipate cu terminale Starlink, au fost distruse de forțele ucrainene în timpul unui atac asupra coastei de sud-vest a Ucrainei, afirmă un consilier al Ministerului ucrainean al Apărării.
Ucraina anunță că a distrus drone rusești conectate la Starlink în Marea Neagră
Sursa foto: Pixabay
Luiza Moldovan
24 iun. 2026, 00:59, Știri externe
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Forțele ucrainene au dejucat o tentativă de atac maritim lansată de Rusia în Marea Neagră și au distrus mai multe ambarcațiuni fără pilot echipate cu terminale de comunicații prin satelit Starlink, a declarat luni Serhii „Flash” Beskrestnov, consilier al Ministerului ucrainean al Apărării, potrivit Kyiv Independent.

Potrivit oficialului ucrainean, Rusia a lansat în dimineața zilei de 23 iunie mai multe nave de suprafață fără echipaj uman către coasta de sud-vest a Ucrainei, însă acestea au fost detectate și distruse înainte de a-și atinge țintele.

Rușii continuă să folosească terminalele Starlink

„Așa cum am menționat anterior, ambarcațiunile distruse erau echipate cu Starlink, deoarece inamicul nu dispune de alte sisteme de control cu rază lungă de acțiune”, a afirmat Beskrestnov.

Potrivit acestuia, terminalele Starlink continuă să fie utilizate de forțele ruse pentru controlul unor sisteme fără pilot, în ciuda restricțiilor impuse de compania SpaceX.

În februarie 2026, SpaceX a introdus un sistem de autorizare („whitelist”) pentru utilizarea terminalelor Starlink pe teritoriul Ucrainei, ceea ce a dus la dezactivarea terminalelor neautorizate folosite de armata rusă și la perturbarea comunicațiilor acesteia pe front.

Autoritățile ruse nu au oferit un punct de vedere, deocamdată

Deși serviciul Starlink este interzis oficial în Rusia, armata rusă a continuat să caute modalități de a utiliza terminalele în zonele de conflict.

Potrivit unei investigații publicate în aprilie 2026 de Kyiv Independent, navele din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei se bazează în continuare pe sistemul Starlink pentru comunicații și coordonare.

De asemenea, oficialii ucraineni susțin că, începând din 2025, unele drone rusești de tip Shahed au fost echipate cu terminale Starlink, ceea ce le permite să mențină legătura cu operatorii pe distanțe mai mari decât cele oferite de alte sisteme de comunicații.

Autoritățile ruse nu au comentat deocamdată afirmațiile privind atacul din Marea Neagră și utilizarea terminalelor Starlink pe ambarcațiunile fără pilot.

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