Ucraina exclude limba rusă și moldovenească din lista limbilor protejate. Ce se întâmplă cu limba română?

Proiectul, care a fost prezentat Radei Supreme de către Taras Melnychuk, reprezentantul guvernului ucrainean, exclude limba rusă și limba moldovenească din această listă. În locul lor, limba cehă va fi adăugată, iar termenul „ebraică” va înlocui denumirea „limba ebraică”.

Scopul acestui proiect de lege este actualizarea legislației referitoare la limbile protejate în Ucraina, pentru a reflecta mai bine diversitatea culturală și lingvistică a țării. Astfel, în lista actualizată, vor rămâne limbile belarusă, bulgară, găgăuză, tătară din Crimeea, greacă modernă, germană, poloneză, română, slovacă, maghiară, cehă și ebraică.

Impactul asupra limbii române și minorităților românești din Ucraina

Ucraina găzduiește o comunitate românească considerabilă, estimată la aproximativ 400.000 de persoane, majoritatea fiind localizate în regiunile Cernăuți, Zakarpatie și Budjak.

În contextul modificărilor legislative, limba română rămâne una dintre limbile protejate, continuând să beneficieze de sprijin din partea statului ucrainean. Această decizie este importantă pentru păstrarea identității culturale a românilor din Ucraina, care au o istorie adânc înrădăcinată în acest teritoriu.

În ciuda excluderii limbii moldovenești, care este considerată o variantă a limbii române, limba română nu va fi afectată de această schimbare. Comunitatea românească din Ucraina va continua să aibă dreptul de a folosi limba română în administrarea publică și în educație, conform legislației ucrainene privind minoritățile naționale.

Totodată, propunerile legislative de interzicere a interpretării cântecelor în limba rusă au stârnit controverse, fiind văzute ca parte a unei politici naționaliste de întărire a identității ucrainene. Comisarul pentru protecția limbii de stat, Olena Ivanovska, susține că astfel de măsuri sunt necesare pentru a proteja limba ucraineană de influențele externe, în special în contextul războiului cu Rusia.

Declarațiile președintelui Zelenski și poziția Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin cu privire la statutul limbii ruse în Ucraina, subliniind că în Ucraina există o singură limbă oficială – ucraineana.

Zelenski a explicat că aceste declarații sunt menite să complice procesul de pace și nu vor schimba realitatea lingvistică din Ucraina. „Federația Rusă poate declara orice… dar în Ucraina, limba oficială este doar ucraineana”, a declarat Zelenski.