Ucraina impune sancțiuni firmelor chineze după ce a acuzat Beijingul că înarmează Rusia

Ministerul chinez de externe a respins vineri acuzația lui Zelenski ca nefondată, scrie Reuters. Deși a menținut legături economice strânse cu Rusia în timpul războiului de trei ani purtat de Moscova în Ucraina, China a încercat să proiecteze o imagine de neutralitate și neagă orice implicare în război.

Administrația lui Zelenski a publicat vineri o listă actualizată a entităților sancționate. Lista, care include și companii rusești, a numit Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd, Rui Jin Machinery Co. Ltd, și Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd, toate descrise ca fiind înregistrate în China.

Acesta nu a oferit detalii cu privire la motivul pentru care acestea au fost adăugate pe lista de sancțiuni, care interzice societăților să facă afaceri în Ucraina și îngheață activele acestora.

Ucraina a exportat bunuri în valoare de 8 miliarde de dolari în China în 2021, în principal materii prime și produse agricole, în timp ce a importat din China puțin sub 11 miliarde de dolari, în principal produse fabricate, potrivit guvernului ucrainean.

Joi, Zelenski a declarat reporterilor la Kiev că guvernul său are dovezi că firmele chineze furnizează Rusiei ceea ce el a descris drept artilerie și praf de pușcă și că entități chineze produc unele arme pe teritoriul rus. El nu a oferit nicio dovadă pentru această afirmație.

Cu o săptămână înainte, Zelenski declarase că cetățeni chinezi luptă de partea Rusiei în războiul cu Ucraina, inclusiv doi care au fost luați prizonieri. Un diplomat chinez a fost convocat la Ministerul ucrainean de Externe pentru a oferi o explicație.

Oficialii ucraineni și americani au declarat ulterior că bărbații s-au înrolat din proprie inițiativă pentru bani.