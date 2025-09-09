UE a livrat 80% din obuzele promise Ucrainei. Termenul pentru completarea stocului este octombrie

Uniunea Europeană a îndeplinit 80% din planul de a livra 2 milioane de obuze Ucrainei, a anunţat marţi, în Parlamentul European, Înaltul Reprezentant al UE pentru politică externă, Kaja Kallas.

„Ne propunem să ajungem la 100% până în octombrie. Tot acest efort este pentru ca Ucraina să se poată apăra, să îşi protejeze civilii şi să respingă agresiunea”, a spus Kallas.

Conform Kyiv Independent, iniţiativa comună, propusă de Kallas în urmă cu un an, face parte din sprijinul extins al UE pentru Kiev, în contextul invaziei ruse.

În aprilie, doar jumătate din muniţia planificată fusese strânsă din statele membre, ceea ce arată un progres semnificativ în ultimele luni.

Planul de livrare a obuzelor este legat de un fond mai amplu de apărare pentru Ucraina, în valoare de 40 de miliarde de euro, care nu are încă unanimitate în rândul liderilor europeni.

Potrivit lui Kallas, din februarie 2022 şi până acum, ţările UE au oferit Ucrainei aproape 169 de miliarde de euro, din care peste 63 de miliarde de euro au reprezentat ajutor militar. „Curajul Ucrainei, sprijinit de comunitatea internaţională, a împiedicat Rusia să-şi atingă obiectivele militare. Dar nu este suficient. Singura opţiune este să creştem presiunea asupra Rusiei şi să intensificăm sprijinul pentru Ucraina”, a mai adăugat şefa diplomaţiei europene.

În paralel, Ucraina a primit în acest an încă un milion de obuze de calibru mare printr-un program separat coordonat de Cehia, după cum a anunţat premierul ceh Petr Fiala. Totuşi, opoziţia de la Praga a avertizat că ar putea opri această iniţiativă dacă va câştiga alegerile din octombrie.