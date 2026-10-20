UE vrea ca petrolul, gazele și cărbunele din Arctica să rămână neexploatate. Ce prevede noua strategie

Uniunea Europeană rămâne angajată să se asigure că petrolul, cărbunele și gazele naturale rămân neexploatate în subsol, inclusiv în regiunile arctice, potrivit unei noi strategii prezentate marți de Comisia Europeană și de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, relatează Reuters.

„Din cauza vulnerabilităților sale specifice, Comisia va colabora cu partenerii pentru a proteja mediul arctic și pentru a preveni orice dezvoltare a exploatării rezervelor de hidrocarburi care reprezintă o amenințare pentru ecosistemul arctic”, se arată în document.

O promisiune din 2021 nu mai apare în noua strategie

Noua strategie nu mai include însă angajamentul formulat în 2021, prin care UE își propunea să obțină o obligație juridică multilaterală pentru interzicerea dezvoltării unor noi exploatări de hidrocarburi în Arctica și în regiunile învecinate.

Documentul anterior prevedea și demersuri pentru evitarea achiziționării produselor provenite din astfel de exploatări.

Un oficial european a explicat că modificarea reflectă schimbările intervenite în contextul internațional.

„Lumea se schimbă în această regiune și este mai dificil, după cinci ani, să ajungem la un asemenea proces decizional multilateral, având în vedere pozițiile diferiților actori”, a declarat oficialul.

Norvegia cere UE să renunțe la opoziția față de noi exploatări

Norvegia a solicitat Uniunii Europene să renunțe la opoziția față de noi foraje în Arctica.

Numeroase zăcăminte norvegiene sunt deja mature, iar producția țării este așteptată să scadă în anii 2030, dacă societăți precum Equinor nu vor identifica noi rezerve în afara zonelor exploatate de mult timp.

În acest context, noua strategie europeană păstrează obiectivul protejării mediului arctic, dar nu mai reia angajamentul privind obținerea unei interdicții juridice internaționale asupra noilor exploatări de hidrocarburi.