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Un activist de extremă stânga, arestat după incendiul care a distrus primăria istorică din Limoges

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, asociat cu mișcări radicale de extremă stânga, a fost arestat în Franța în legătură cu incendiul care a distrus aproape în totalitate interiorul primăriei istorice din Limoges.
Un activist de extremă stânga, arestat după incendiul care a distrus primăria istorică din Limoges
Incendiul de la Primăria din Limoges, Franța/captură video X
Andrei Rachieru
20 oct. 2026, 20:37, Știri externe
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Ancheta privind incendiul izbucnit pe 17 octombrie, în timpul unor violențe de stradă, implică și structuri specializate în combaterea terorismului, potrivit presei franceze.

Suspectul a fost reținut în apropiere de Limoges de către unitatea de elită a poliției franceze RAID, au relatat AFP și Le Parisien, informații preluate de NEXTA. Potrivit surselor citate, bărbatul figurează pe lista de supraveghere „Fiché S”, utilizată de autoritățile franceze pentru persoanele considerate potențiale amenințări la adresa securității statului.

Acesta ar fi fost semnalat anterior poliției pentru acte de violență împotriva persoanelor care dețin autoritate publică. Suspectul locuiește în departamentul Creuse, în apropiere de Limoges, potrivit unei surse sindicale citate de AFP.

Incendiul din Limoges a distrus aproape complet interiorul primăriei istorice

Incendiul a izbucnit sâmbătă, 17 octombrie, în timpul unor violențe produse în cadrul unei mobilizări naționale împotriva creșterii costului vieții. În centrul orașului Limoges, mai multe persoane au pătruns în clădirea primăriei și au provocat incendiul.

Potrivit autorităților locale, partea veche a clădirii a fost aproape în întregime distrusă la interior. Acoperișul și turnul clopotniței s-au prăbușit, iar pompierii au reușit să salveze doar partea modernă din spatele imobilului.

Primăria istorică din Limoges a fost inaugurată în 1883 și reprezintă una dintre clădirile importante ale orașului. Incendiul a provocat pagube majore patrimoniului arhitectural local.

Ancheta privind incendiul din Limoges implică anchetatori antiterorism

Subdirecția antiteroristă a fost sesizată în cazul incendiului, potrivit AFP, care citează surse apropiate anchetei. Autoritățile investighează circumstanțele în care a fost provocat focul și posibila implicare a suspectului în incidentele violente.

Mobilizarea de sâmbătă a fost însoțită de confruntări și acte de vandalism în mai multe orașe franceze, inclusiv în Limoges. Ancheta urmează să stabilească responsabilitățile individuale și eventualele legături dintre incendiul de la primărie și violențele înregistrate în timpul protestelor.

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