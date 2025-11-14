Prima pagină » Știri externe » Un autobuz cu etaj s-a izbit de o stație în Stockholm. Mai mulți pietoni morți, dar și răniți

Mai mulți pietoni au fost uciși, dar și răniți în urma unui accident rutier petrecut în capitala Suediei. Un autobuz s-a izbit de o stația în care îl așteptau chiar pietonii.
14 nov. 2025, 19:00, Știri externe

Accidentul s-a petrecut în zona Ostermalm din Stockholm, în jurul amiezii, la ora 15:00. Polițiștii au izolat strada situată în apropierea accidentului, notează Euronews. 

Potrivit polițiștilor suedezi, victimele au fost multiple, însă poliția nu a furnizat date precise.

În autobuz se afla numai șoferul, care a fost imediat arestat, potrivit comandantul serviciului de salvare suedez Mathias Häglund.

Autobuzul nu ar fi trebuit să fie în serviciu în momentul accidentului, relatează postul național de televiziune suedez SVT.

Autobuzul este unul cu etaj, care aparține companiei Transdev, a mai informat televiziunea.

 