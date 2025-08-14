Prima pagină » Știri externe » Un bărbat acuzat că şi-a înscenat moartea pentru a evita acuzaţiile de viol, găsit vinovat în Utah

Un bărbat din Rhode Island acuzat că şi-a înscenat moartea şi a fugit din Statele Unite pentru a scăpa de acuzaţiile de viol a fost găsit vinovat miercuri de agresiune sexuală asupra unei foste iubite, în primul său proces din cele două pe care le are în Utah, notează AP.
Laura Buciu
14 aug. 2025, 08:02, Știri externe

Un juriu din Salt Lake County l-a găsit pe Nicholas Rossi vinovat de un viol comis în 2008, după un proces de trei zile în care acuzatoarea şi părinţii acesteia au depus mărturie. Verdictul a fost pronunţat la câteva ore după ce Rossi, în vârstă de 38 de ani, a refuzat să depună mărturie în propria apărare. El va fi condamnat în acest caz pe 20 octombrie şi va fi judecat în septembrie pentru o altă acuzaţie de viol în comitatul Utah.

Un necrolog publicat online susţinea că Rossi murise pe 29 februarie 2020, din cauza unui limfom non-Hodgkin în stadiu avansat. Însă poliţia din statul său natal, Rhode Island, împreună cu fostul său avocat şi o fostă familie adoptivă, au pus la îndoială faptul că acesta ar fi murit. El a fost arestat în Scoţia în anul următor, în timp ce primea tratament pentru COVID-19, după ce personalul spitalului din Glasgow i-a recunoscut tatuajele distinctive dintr-o notificare Interpol.

El a fost extrădat în Utah în ianuarie 2024, după ce a pierdut un apel de extrădare în care susţinea că era un orfan irlandez pe nume Arthur Knight.